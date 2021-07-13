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Gartner: мировой рынок ПК достиг в объеме 71 млн устройств

13 июля 2021 г., 13:45
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Gartner: мировой рынок ПК достиг в объеме 71 млн устройств

Аналитики Gartner по итогам второй календарной четверти насчитали 71,6 млн глобально заказанных у вендоров традиционных компьютеров, что на 4,6% больше в годовом сопоставлении. Если же принимать во внимание хромбуки, то позитивная динамика достигла более весомых 10% «YoY».

Хотя результаты индустрии оказались выше, нежели в период до начала пандемии, относительно предыдущего квартала, в котором рост достиг 35,7% «YoY», налицо явное снижение спроса. Одной из главных тому причин — ощутимый дефицит процессоров и прочих комплектующих. Это, в свою очередь, повлекло за собой заметное удорожание готовых систем и, как следствие, перенос приобретения устройств на более отдаленную перспективу.

В глобальном рассмотрении Lenovo показала пятый квартал беспрерывного увеличения поставок. После здорового роста в предыдущем квартале, HP ушла в минус на 11,3%. На результат вендора повлиял спад на ключевых рынках сбыта — в Северной Америке и ЕМЕА. Оживление в среде корпоративных заказчиков позволило Dell улучшить результат годичной давности на 14,4%.

После года уверенного увеличения поставок, в регионе EMEA за рассматриваемый период зафиксировано снижение поставок почти на 2%.

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