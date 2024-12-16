Шахрайське використання діпфейків зросло на 335%

16 декабря 2024 г., 17:25

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Рейтинг поширених кіберзагроз з червня до листопада представила Eset. У цей період у соцмережах активно поширювались нові схеми шахрайства з використанням діпфейків та під виглядом брендів компаній, кількість яких зросла на 335%. Крім цього, хакери використовували фінансові загрози для Android, націлені на викрадення грошей з банківських застосунків. Зокрема Україна опинилася в шістці країн з найбільшим рівнем виявлення цього виду програм.

Найбільш поширеною загрозою для викрадення даних у зазначений період стала Formbook, яка призначена для крадіжки широкого спектра конфіденційної інформації. Крім того, загроза Lumma Stealer ставала все більш популярною у другій половині 2024 року. За даними телеметрії Eset, виявлення цієї загрози зросло майже на 400% за останні пів року.

З рекордним зростанням вартості криптовалют для зловмисників однією з головних цілей були дані криптовалютних гаманців. Зокрема збільшилось виявлення кількості загроз для викрадення криптовалюти на багатьох платформах. На пристроях macOS було виявлено шкідливе програмне забезпечення для викрадення паролів, націлене на облікові дані криптовалютного гаманця, яке зросло більш ніж удвічі порівняно з попереднім періодом.

Також зросли на 20% фінансові загрози для Android, націлені на банківські програми, а також криптовалютні гаманці. Найбільша кількість фінансових загроз для Android за останні шість місяців була виявлена в таких країнах ― Туреччина, Бразилія, Мексика, Індія, Німеччина та Україна.

Крім цього, ціллю нових атак були пристрої Android та iOS, у яких кіберзлочинці використовували спеціальні технології для обходу традиційних заходів безпеки на смартфонах, зокрема використання PWA (гібрид звичайної вебсторінки та мобільного додатку) та WebAPK. Оскільки ці технології не вимагають від користувачів надання дозволів на встановлення програм із невідомих джерел.

У соціальних мережах з’явилася хвиля нових шахрайств, які використовують діпфейки та публікації під брендом компанії, щоб заманити жертв у шахрайські інвестиційні схеми. Виявлення таких злочинів зросло на 335% за останні пів року.

У другому півріччі також було виявлено нове шахрайство, націлене на користувачів популярних платформ бронювання житла, таких як Booking.com та Airbnb. За допомогою набору інструментів Telekopye шахраї використовують скомпрометовані облікові записи готелів та орендарів житла для пошуку людей, які нещодавно забронювали проживання, а потім надсилають їм шахрайські сторінки для оплати.

Щоб захистити свої пристрої, спеціалісти Eset рекомендують завантажувати лише перевірені програми з офіційних магазинів, не переходити за невідомими посиланнями, надісланими через соцмережі або електронні листи, для входу в облікові записи на додачу до паролів застосовувати багатофакторну автентифікацію та використовувати програми для захисту від кіберзагроз комп’ютерів, смартфонів та смарттелевізорів.

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