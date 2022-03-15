Сервери воєнного часу

15 марта 2022 г., 9:49

+33

голоса Tweet

У війну та після неї сервери, тяглові коні цифрової економіки, будуть іншими. I справа навіть не в скороченні попиту (три чверті підприємств у районах бойових дій та половина по всій країні, зупинили роботу). Та не в обмеженнях вендорів та дистрибуторів, що заморозили постачання. Відновлення бізнесу потребує мобілізації зусиль, очищення цільових установок та рішучих дій.

Із серверами буде як із їжею у продуктових мережах: вона є, але вибір обмежений. Люди купують критично важливе, не звертаючи уваги на упаковку та популярність торгових марок: дякуємо, що виробляєте і годуєте. Оскільки сервер - інструмент під конкретні (а тепер - невідкладні) завдання, фантазії та забаганки недоречні. Немає часу на імітацію прозорості закупівель та багатоетапні процедури. Немає грунту для посередників, що годуються.

Звести реальних споживачів зі слушними постачальниками допоможе те саме, що сьогодні тримає тил: волонтерство і мережі, що самоорганізуються. Професійно самодостатнім добровольцям не потрібна зовнішня мотивація. Вони знають, що робити і швидко знаходять собі подібних.

Складеться здорова стратегія воєнного часу No brand trend - коли справами заправлятимуть практики, що відсівають помилкові орієнтири, другорядні сенси, імітаторів.

Так переможемо!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист