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BlackBerry продасть всі свої непрофільні патенти за 900 млн дол.

24 марта 2023 г., 17:25
 
Компанія BlackBerry оголосила про укладення угоди з Malikie, у рамках якої будуть продані практично всіх своїх непрофільних патентів і патентних заявок. Сума угоди оцінюється в 900 мільйонів доларів.
 
У рамках угоди BlackBerry буде продано близько 32 тис патентів і додатків, які стосуються мобільних пристроїв, засобів обміну повідомленнями та бездротових мереж. Угода не включає патенти, які необхідні для підтримки поточних основних бізнес-операцій компанії.
 
За умовами угоди BlackBerry отримає 170 мільйонів доларів готівкою під час закриття угоди і ще 30 мільйонів доларів не пізніше ніж через три роки після закриття угоди. BlackBerry також матиме право на отримання щорічних грошових відрахувань від прибутку, отриманого від патентів, за таким принципом: 8% від перших 500 мільйонів доларів прибутку; 15% від наступних 250 мільйонів доларів прибутку; 30% від наступних 250 мільйонів доларів прибутку; 50% від усього подальшого прибутку.
 

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