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Schneider Electric и AVEVA разработают комплексные решения для гипермасштабируемых ЦОД

28 мая 2020 г., 14:45
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Компании Schneider Electric и AVEVA объявили о расширении партнерства для предоставления инновационных решений рынку центров обработки данных (ЦОД).

По мере того, как провайдеры строят гипермасштабируемые ЦОДы из все большего числа объектов, чтобы удовлетворить мировой спрос, сложности обслуживания и эксплуатации таких объектов создают ряд беспрецедентных вызовов. Такой масштаб работы требует иного подхода для критически важных объектов, составляющих мировую цифровую инфраструктуру. Сочетание AVEVA Unified Operations Center, масштабируемого промышленного программного обеспечения, с возможностями управления и мониторинга EcoStruxure для ЦОДов от Schneider Electric обеспечивает одновременно глубокий и широкий обзор ежедневных операций.

Новые совместные решения обеспечивают единый подход к проектированию, эксплуатации и производительности в рамках разнородной базы установленного оборудования. Благодаря этому партнерству провайдеры гипермасштабируемых ЦОДов смогут объединять платформы и наборы данных, которые ранее существовали в разрозненных системах. Кроме того, у них появится возможность масштабирования независимо от количества объектов и их местоположения. Сотрудники ЦОДа смогут принимать более быстрые и обоснованные решения и оптимизировать активы и операционную эффективность на протяжении всего жизненного цикла ЦОДа. Таким образом, провайдеры ЦОДов могут обеспечить глобальный, совместимый подход, чтобы удовлетворить растущие потребности своих клиентов в цифровой инфраструктуре.

«Сегодня, когда цифровая инфраструктура всего мира работает на пределе своих возможностей, Schneider и AVEVA предоставляют комплексное решение для гипермасштабируемых центров обработки данных для обслуживания и эксплуатации их критически важных сред, заявил Панкадж Шарма, исполнительный вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider Electric. – Наше решение позволяет упорядочить данные, давно существовавшие в отдельных центрах обработки данных, часто в изолированных подсистемах, на нескольких объектах и в конечном итоге собрать информацию и обеспечить интеграцию IT/OT/IoT на уровне предприятия для принятия решений в режиме реального времени. Это комплексное решение обеспечит операционную эффективность и надежность парка ЦОДов».


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