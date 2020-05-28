Количество смартфонов в сети «Киевстар» за год выросло на 13% до 16,2 млн.

28 мая 2020 г., 14:05

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По итогам первого квартала количество абонентов «Киевстар» с 4G-смартфонами увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Если в прошлом году их было 9,1 млн, то сейчас уже более 13 млн. В целом смартфонов в сети оператора за год стало больше на 13% – свыше 16,2 млн.

За прошлый год рейтинг брендов 4G-смартфонов не изменился, но абоненты «Киевстар» стали чуть больше пользоваться смартфонами от Xiaomi и Samsung, и наоборот – меньше смартфонами Meizu. Сейчас распределение между основными брендами в процентном соотношении выглядит так:

Xiaomi – 32% всех 4G-смартфонов в сети «Киевстар»; Samsung – 24%; Apple – 14%; Huawei – 12%; Meizu – 5%.

Рост количества абонентов с 4G-смартфонами связан с активным расширением покрытия скоростного мобильного интернета. 4G от «Киевстар» уже работает в более 11 тыс. городов и сел Украины, где живет 79% населения страны. Поэтому они обновляют свои устройства. Тем более, что большинство смартфонов, представленных на украинском рынке, – уже поддерживают 4G/LTE. Также интересно, что смартфонов с поддержкой 5G в сети «Киевстар» в конце первого квартала было лишь чуть более 1000 единиц. Самой популярной моделью стал Galaxy S20 Ultra 5G.

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