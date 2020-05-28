Apple покупает стартап машинного обучения Inductiv

28 мая 2020 г., 15:15

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Компания Apple, за последние несколько лет поглотила более десятка стартапов, занимавшихся технологиями искусственного интеллекта, включая Xnor.ai, Tuplejump, Laserlike, Turi и Perceptio. На днях она добавила к ним фирму Inductiv — специалиста по машинному обучению.

Инженерная команда Inductiv, базирующаяся в г. Ватерлоо (Канада), подключится к работе над совершенствованием ассистента Siri и над другими проектами Apple в области машинного обучения и аналитики данных.

Сама Apple прокомментировала сделку нейтральной ремаркой, сообщив, что она «время от времени покупает небольшие технологические компании» и обычно не обсуждает преследуемые этими приобретениями цели и связанные с ними планы.

Inductiv специализируется на применении ИИ к автоматизации обнаружения и исправления ошибок в данных. Очистка данных важна для машинного обучения — популярной разновидности ИИ, позволяющей программному обеспечению улучшать себя с минимальным человеческим вмешательством. Деятельность канадского стартапа также попадает в категорию науки о данных, ключевого элемента более широкой стратегии машинного обучения Apple.

Inductiv была основана профессорами машинного обучения из университетов Стэнфорда, Ватерлоо и штата Висконсин в Мэдисоне. Один из них, Кристофер Ре (Christopher Ré) из Стэнфорда, ранее помогал создать другой ИИ-стартап, Lattice Data, который был куплен Apple в 2017 году.

Пока нет ясности, присоединятся ли Ре и двое других соучредителей Inductiv — Теодорос Рекацинас (Theodoros Rekatsinas) и Ихаб Ильяс (Ihab Ilyas) — к Apple.

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