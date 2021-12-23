Партнерство SAS и Persown упростит медицинские тестирования в полевых условиях

23 декабря 2021 г., 13:25

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Компания SAS становится партнером медицинского диагностико-технологического стартапа Persown (ранее – Blink Science), чтобы сделать медицинские технологии, спасающие жизнь, доступнее для миллиардов людей. Это партнерство позволит медицинским организациям, практикующим врачам и исследователям принимать более обоснованные решения в самых разных ситуациях – от визуализации мутаций коронавируса и наблюдения за развитием заболевания Covid-19 до мониторинга эффективности лечения и контроля за ходом клинических испытаний.

Persown разрабатывает новую диагностическую платформу для использования в полевых условиях. Она позволит мгновенно получать результаты тестов с помощью предельно дешевых одноразовых тест-полосок и портативного считывающего устройства, полностью интегрированного с надежными приложениями для ведения электронных медицинских карт. Благодаря этой платформе появится возможность проводить эффективное тестирование с низкой себестоимостью, что жизненно важно для стран, где ограничен доступ к сложной медицинской диагностике. В перспективе это поможет создать миллиарды интегрированных записей по самым разным заболеваниям, в том числе среди ранее не обследованных групп населения.

За счет продвинутых инструментов SAS для визуальной аналитики, управления данными, а также решений на базе искусственного интеллекта Persown сможет эффективно анализировать данные, полученные в результате диагностики, выявлять тенденции распространения инфекций и визуализировать эпидемические очаги, чтобы лучше отслеживать и прогнозировать вспышки заболеваний. Эта информация, полученная на ранних этапах, поможет правительствам и медицинским организациям принимать своевременные меры, которые будут препятствовать распространению болезней и снизят их влияние на жизнь общества и экономику.

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