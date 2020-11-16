Решение Microsoft для защиты от утечек данных доступно корпоративным клиентам

16 ноября 2020 г., 14:35

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Корпорация Microsoft объявила, что ее решение для защиты от утечек данных на конечных устройствах Endpoint Data Loss Prevention (DLP) стало доступно корпоративным клиентам. Политика Endpoint DLP основана на маркировке и классификации Microsoft Information Protection и расширяет существующие возможности DLP в Microsoft 365, помогая обеспечить соответствие нормативным требованиям и защитить конфиденциальную информацию на конечных устройствах.

Решение встроено в Windows 10, приложения Microsoft 365, Microsoft Edge и не требует развертывания дополнительного программного агента на устройстве, что значительно упрощает интеграцию технологии и позволяет обеспечивать безопасность пользователей без ущерба для производительности. Система также интегрирована с Microsoft Defender for Endpoint, благодаря чему можно настраивать приоритеты реагирования на инциденты с учетом дополнительных параметров состояния защиты конечного устройства.

По результатам программы предварительного тестирования Microsoft Endpoint DLP, в решение были добавлены новые функции:

Гриф конфиденциальности добавлен в качестве условия для политик Microsoft Data Loss Prevention. Это позволяет определять новые методы для обеспечения безопасности с учетом уровня важности информации;

Новая панель мониторинга помогает эффективнее реагировать на предупреждения DLP-системы. Оповещения предоставляют подробную информацию об инцидентах, связанных с утечкой данных, включая типы конфиденциальной информации, обнаруженной в утечке, рейтинг доверия и подсчет событий, благодаря чему специалисты по безопасности могут быстро выявлять события с высокой степенью риска, сортировать и реагировать на них;

Гибкая настройка DLP-политик для электронной почты позволяет включать и выключать конкретные фильтры, для того чтобы политика безопасности применялась только к тем сообщениям электронной почты, которые соответствуют определенным условиям.

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