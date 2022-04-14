SAS повністю згорнула бізнес в рф і звільнила 300 співробітників локального офісу

14 апреля 2022 г., 8:35

Компанія SAS Institute залишила ринок Росії і звільнила всіх співробітників, які працювали в московському офісі.



Як повідомляє російське інформаційне агентство "Інтерфакс", посилаючись на співробітника компанії, 11 квітня було звільнено понад 300 чловік, занятих в бізнесом в рф.



Процес розпочався 25 лютого, коли надійшов лист від Патрісії Браун, директора з комплаєнсу, в якому давалося розпорядження зупинити всі процеси: російських співробітників усунули від усіх завдань, у тому числі від підтримки клієнтів, які не були у списках санкцій.



Навіть із міжнародних проектів, наприклад, які працювали з McDonalds та Auschan, зняли російських фахівців.



"Інтерфакс" повідомляє, що багато клієнтів з комерційного сектору постраждали, оскільки вже в лютому припинилася техпідтримка ліцензій. Серед клієнтів, які вів російський офіс – фармацевтична "Біокад", найбільші російські банки, група X5, "Мвідео", "Летуаль".



Штаб-квартира SAS планує провести банкрутство російського ООО "САС Інститут", яке відповідало за локальний бізнес.

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