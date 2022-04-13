lifecell відновлює зв’язок на Київщині за допомогою Starlink та Vega

13 апреля 2022 г., 17:38

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Оператор продовжує відновлювати мобільний зв’язок у звільнених населених пунктах Київської області, де раніше забезпечити покриття було неможливо через військові дії.



У Ворзелі Київської області технічні спеціалісти lifecell відновили мобільний зв’язок за допомогою підключення базових станцій до системи супутникового інтернету Starlink. Використання такої системи дозволяє швидко відновити мережу в регіонах, де транспортна мережа фізично пошкоджена і її ремонт потребує часу. Дія Starlink не залежить від звичайної інтернет-інфраструктури, адже супутникова система стійка до пошкоджень і здатна забезпечити безперебійне з'єднання.



Відтепер зв’язком lifecell завдяки супутниковим технологіям Starlink забезпечено 3 населені пункти Київської області: Буча, Іванків та Ворзель.



Використовуючи надпотужну антену VEGA 2G/DCS1800/LTE1800 lifecell забезпечив покриттям ті частини міст та сел Київщини, де неможливо швидко відновити зв’язок за допомогою стандартного обладнання: Ірпінь (північно-східна частина), Буча (східна частина), Гостомель (центральна частина), Міжнародний аеропорт «Антонов» (хаб Мрія), Луб’янка, частково – Блиставиця, Озера. Антени VEGA – це обладнання з надпотужним сигналом та збільшеним радіусом дії, за допомогою якого lifecell може забезпечувати покриття на далекі відстані (до 35 км) без втрати якості зв’язку.



За останні кілька днів також повністю або частково відновлений зв’язок lifecell у таких населених пунктах Київської області: Димер, Бишів, Гостролуччя, Мартусівка, Перемога, Русанів, Стоянка, Ситняки, Бородянка, Ворзель, Северинівка.



Спеціалісти компанії продовжують підключати обладнання й у Чернігівській області – відтепер на зв’язку Новоселівка, Киселівка, Куликівка, Блистова, Новий Білоус, Бакланова Муравійка, Вересоч, Макіївка. У місті Чернігів відновили роботу ще 21 базової станції lifecell.



Можливість мати зв’язок із рідними та близькими – це безцінно під час війни. lifecell продовжує цілодобово працювати, щоб забезпечувати стабільну роботу мережі, адже послуги оператора можуть врятувати життя та допомогти багатьом людям у критичних ситуаціях.



Раніше lifecell вже повідомляв про відновлення зв’язку у 34 населених пунктах Київської області та на Чернігівщині після їх деокупації ЗСУ.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист