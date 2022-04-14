14 апреля 2022 г., 9:48

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Міністерство енергетики України повідомляє, за минулу добу відновлено електропостачання понад 51,9 тисячам споживачів.



Зокрема, у Чернігівській області – 13 тисячам споживачів, Дніпропетровській - 10,1 тисячам, Київській - 8,6 тисячам, Луганській – 6 тисячам, Харківській - 5,5 тисячам, Донецькій - 4,8 тисячам, Миколаївській - 2,3 тисячам, Запорізькій - 1,6 тисячі абонентів.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.



НЕК «Укренерго» продовжує відновлення магістральних мереж. Вчора введено в роботу одну ліній 330 кВ на Харківщині, що підвищує надійність енергопостачання споживачів в цьому регіоні.



На деокупованих територіях ремонтні бригади НЕК «Укренерго» після розмінування територій отримали допуск для робіт на трьох високовольтних ліній 330 кВ (для заміни опор, усунення розриву проводів тощо), і ще на трьох - з’явилася можливість розпочати огляд пошкоджень.



Розпочато ремонт нової ділянки однієї з ліній 750 кВ. На підстанціях Київщини вже закінчуються роботи, необхідні для подачі напруги на частину розподільчих установок, триває перевірка надійності роботи устаткування.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 13 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 950 населених пунктів, загалом близько 765,1 тисячі споживачів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист