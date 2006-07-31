SanDisk покупает автора технологии 4-битовых ячеек

31 июля 2006 г., 13:06

SanDisk вчера объявила о покупке израильской компании msystems, специализирующейся на разработке систем хранения данных на основе NAND флэш-памяти для портативных устройств. Широкую известность msystems получила после совместного с SanDisk запуска в 2004 г. проекта U3 (платформы, превращающей USB-накопители в защищенную среду для хранения персональных данных и ПО).Сделка будет проведена путем обмена акций по курсу 1:0,76. Ее сумма в официальном релизе не называется, но по оценкам биржевых экспертов составит от 1,3 до 1,55 млрд долл. Ожидается, что покупка будет завершена в IV квартале 2006 г., хотя она еще не одобрена регуляторными органами Израиля.По заявлениям представителей msystems и SanDisk, альянс компаний прежде всего позволит наиболее эффективно внедрить x4 -- технологию 4-разрядных ячеек NAND памяти, автором которой является msystems.

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