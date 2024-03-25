Samsung запускає режим «Карта» на основі SmartThings та AI

25 марта 2024 г., 16:25

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила про глобальний запуск режиму «Карта», яка була вперше представлена на міжнародній виставці CES 2024. Відтепер вона доступна в усіх країнах, де є доступ до SmartThings.



«Карта» спрощує управління будинком, перетворюючи реальні плани поверхів на віртуальні карти в застосунку SmartThings. Користувачі можуть переглядати розташування пристроїв та керувати освітленням, температурою, покращувати якість повітря та відстежувати енергоспоживання будь-де та будь-коли.



Режим полегшує управління великою кількістю пристроїв у будинку, тож не доведеться шукати кожен пристрій окремо для його використання. «Карта» відображає план усього помешкання й оновлюється в реальному часі - щоразу як підключається новий пристрій.



Попередня версія режиму «Карта» була у форматі 2D, яка працювала лише для будинків, де було завантажено план помешкань. Однак оновлена карта використовує переваги просторового штучного інтелекту в пристроях Samsung, як-от робота-пилососа Bespoke Jet Bot, який використовує сенсори LiDAR для сканування помешкання, щоб у результаті ці дані перетворити на план. Тепер користувачі можуть краще розуміти свій простір завдяки 3D-карті.



Крім того, було вдосконалено функцію, яка дозволяє фільтрувати пристрої за категоріями, щоб покращити моніторинг і керування. До кінця року компанія планує запропонувати більш персоналізовані та зручні розумні послуги, використовуючи пристрої на основі штучного інтелекту, які також показали на CES 2024.



Режим «Карта» доступний у застосунку SmartThings на мобільних пристроях Android та iOS, а також на телевізорах.



Спочатку цей режим був запущений в Кореї та Сполучених Штатах минулого року. Але тепер його можна використовувати в усіх країнах, де доступний застосунок SmartThings.



«Samsung постійно працює над тим, щоб клієнти могли керувати своїми домашніми пристроями без будь-яких труднощів будь-де та будь-коли, і режим «Карта» - результат цих зусиль», - говорить Сеунгбом Чой (Seungbeom Choi), керівник центру Device Platform компанії Samsung Electronics. «Ми продовжимо впроваджувати різноманітні актуальні послуги та функції, щоб наші клієнти могли насолоджуватися оптимальними можливостями розумного дому та покращувати своє життя».



Зазначено, наразі Samsung співпрацює з будівельними компаніями, щоб розширити сферу застосування режиму, додавши до нього квартири та офісні приміщення. Компанія прагне допомогти створити «розумне» середовище для клієнтів по всьому світу, додаючи нову функціональність. Серед них - оптимізований користувацький інтерфейс (UX) для великих екранів, який допомагає адміністраторам B2B-екранів Signage, а також функція швидкого управління, яка дозволяє користувачам легко отримати доступ до ключових функцій.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365