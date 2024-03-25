IDC прогнозує стрімке зростання поставок гарнітур AR/VR

25 марта 2024 г., 15:35

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Хоча глобальні поставки гарнітур доповненої та віртуальної реальності (AR/VR) торік скоротилися на 23,5%, 2023 р. обіцяє стати роком відновлення. Згідно з даними IDC прогнозується зростання поставок на 44,2% до 9,7 мільйона одиниць.



Нові гарнітури, такі як Apple Vision Pro, і додаткові анонси до кінця року допоможуть стимулювати зростання, оскільки макроекономічні умови в усьому світі покращуються.



«Запуск Apple Vision Pro потрапив у багато заголовків і підвищив обізнаність про AR і VR, і хоча за своєю ціною цей продукт недоступний для більшості, він допомагає підняти планку для конкурентів, - зазначив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у сфері відстеження мобільних і споживчих пристроїв в IDC. - Поряд з Apple, багато компаній, таких як Meta та інші, вже почали свій шлях, переходячи від VR до змішаної реальності, що в кінцевому підсумку закладає основу для справжніх вражень від доповненої реальності».



Прогнозується, що до кінця 2028 року ринок гарнітур віртуальної реальності досягне 24,7 мільйона одиниць, що відповідає п’ятирічному середньорічному темпу зростання (CAGR) на рівні 29,2%. Це тому, що споживча база повільно розширюється за межі основних ігрових кейсів, а бізнес використовує більше гарнітур для навчання, дизайну тощо. Тим часом гарнітури доповненої реальності виростуть з меншої бази, що становить менше мільйона одиниць у 2024 році, до 10,9 мільйона у 2028 році, що становить 87,1% CAGR за той самий період.



«Буде цікаво спостерігати за тим, як ринок буде розвиватися, виходячи з сьогоднішнього досвіду, і як кінцеві користувачі будуть адаптуватися до нього, - додав Рамон Т. Лламас (Ramon T. Llamas), директор з досліджень програми IDC «Доповнена і віртуальна реальність». - Змішана реальність (зазвичай називають MR, можливість для користувачів перемикатися між доповненою та віртуальною реальністю) була винятком, а не нормою. Але Apple пролила яскраве світло на MR за допомогою Vision Pro. Далі подивіться, як компанії все частіше використовуватимуть штучний інтелект для аналізу даних і створення віртуального контенту для користувачів. Нарешті, технологія дисплеїв перейде від споживання контенту до взаємодії з ним за допомогою більш досконалих сенсорів і дисплеїв».

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