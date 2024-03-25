Google відкрила безкоштовний доступ до Gemini 1.5 Pro

25 марта 2024 г., 17:25

Google фактично надала безкоштовний доступ до моделі Gemini 1.5 Pro.

Нагадаємо Gemini 1.5 Pro для розробників була анонсована майже місяць тому. Ця модель може обробляти до 1 мільйона токенів.

У компанії зазначають, що Gemini 1.5 Pro демонструє продуктивність, порівнянну з Gemini 1.0 Ultra, флагманською моделлю попереднього покоління. Модель на 1 мільйон токенів може обробити відео тривалістю до години, 11 годин аудіо, понад 30 000 рядків коду або понад 700 000 слів.

Слід зазначити що Gemini 1.5 Pro підтримує українську мову, але поки офіційно недоступна в Україні. Тому доступ до неї локально можна здійснити поки що тільки через VPN.

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