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Samsung выпустила беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500

16 июля 2021 г., 10:25
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Samsung выпустила беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500

Samsung Electronics объявила о старте продаж универсальной беспроводной Bluetooth-клавиатуры Smart Keyboard Trio 500.

Как отмечается, устройство создано для быстрого и удобного набора текста в любом месте и в любое время. Тонкий и легкий аксессуар без труда помещается в сумке и отлично подходит для того, чтобы брать его с собой в поездки.

Настройка и подключение клавиатуры к другому устройству происходит за считанные секунды.

Более того, аксессуар может одновременно работать с тремя различными Bluetooth-устройствами (например, смартфоном, планшетом и ноутбуком), позволяя переключаться между ними одним нажатием кнопки – к примеру, для тех случаев, когда во время работы на компьютере требуется быстро ответить на сообщение, поступившее на смартфон.

Владелец смартфона или планшета Samsung с One UI 3.1 и подключённым Smart Keyboard Trio 500 может выбрать три любимых приложения на каждом устройстве и назначить их на специальные «горячие» клавиши на клавиатуре.

Samsung выпустила беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500


Например, на планшете пользователь чаще использует видеосервисы и офисные программы, а на смартфоне – социальные сети и мессенджеры: после настройки, при нажатии на «горячие» клавиши будут открываться различные сервисы, в зависимости от выбранного устройства.

Беспроводная клавиатура Smart Keyboard Trio 500 позволяет одним нажатием переключать совместимые устройства Galaxy в режим DeX, в котором возможности и интерфейс мобильного устройства становятся приближены к персональному компьютеру. Активировав режим DeX, пользователь может делать заметки, отправлять электронные письма и работать с офисными приложениями, где бы он ни находился.

Несмотря на то, что клавиатура очень тонкая и компактная (вес – 412 г, размеры – 280 x 127 x 15 мм), благодаря чему оптимально подходит для мобильной работы, ее клавиши практически того же размера, что и у стандартной клавиатуры.

Samsung выпустила беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500

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