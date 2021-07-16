IBM приобретает испанскую Bluetab

16 июля 2021 г., 9:25

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Корпорация IBM сообщила в четверг о приобретении Bluetab Solutions Group, поставщика программного обеспечения и консалтинговых услуг, который помогает предприятиям переносить локальные системы управления данными в облако.



В Bluetab, которая была основана в 2005 г. и базируется в Мадриде, работает около 700 сотрудников. После заключения сделки они станут частью консалтинговой группы Голубого гиганта по предоставлению услуг передачи данных.



Наблюдатели отмечают, что это одна из полудюжины компаний, которые IBM приобрела с начала года для расширения своего портфеля решений.



Bluetab предлагает программный продукт Fastcapture, который использует алгоритмы машинного обучения для автоматической организации бизнес-документов, таких как счета-фактуры и формы, по категориям. Он также может извлекать информацию из этих документов. Например, компания использует Fastcapture для сканирования квитанций и автоматического извлечения стоимости каждой транзакции.



Упорядочивание информации из документов в стандартизированной форме упрощает загрузку информации в приложения компании. При этом, по словам Bluetab, Fastcapture может высвободить время сотрудников компании за счет автоматизации повторяющихся задач ввода данных.



Наряду с программным обеспечением Bluetab предоставляет консультационные услуги, помогая компаниям переносить локальные аналитические системы в облако. Компания может настроить аналитическую среду для предприятия в своем публичном облаке по своему выбору и, при необходимости, управлять средой от имени организации. Bluetab также берет на себя небольшие проекты, такие как создание рабочих процессов передачи данных для обмена информацией между различными системами.

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