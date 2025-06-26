Samsung Smart Monitor M9 оснащено QD-OLED дисплеєм на базі штучного інтелекту

26 июня 2025 г., 16:25

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Компанія Samsung Electronics оголосила про випуск нової лінійки розумних моніторів, до якої увійшли флагманський Smart Monitor M9 (модель M90SF) та оновлені Smart Monitor M8 (модель M80F) і M7 (модель M70F). Завдяки застосуванню технології QD-OLED у M9 та вдосконаленим функціям штучного інтелекту в усій лінійці, нові продукти забезпечують більш персоналізований та інтерактивний екран для роботи та розваг.



«Серія розумних моніторів продовжує розвиватися відповідно до того, як люди працюють, дивляться та грають», – сказав Хун Чун, виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display (VD) компанії Samsung Electronics. «Завдяки впровадженню QD-OLED і вдосконалень на основі штучного інтелекту, M9 забезпечує швидшу реакцію та покращене зображення – і все це в одному універсальному дисплеї».



Smart Monitor M9 вперше представляє технологію QD-OLED у лінійці розумних моніторів. 32-дюймова панель 4K QD-OLED забезпечує глибокий контраст і яскраві кольори, пропонуючи реалістичніші візуальні враження від роботи, перегляду потокового відео та ігор. Samsung OLED Safeguard+ допомагає зберегти цілісність екрана протягом тривалого часу завдяки запатентованій системі охолодження, розробленій для зменшення ризику вигорання. M9 також оснащений екраном без відблисків, який мінімізує відблиски та забезпечує стабільну видимість і комфорт навіть за умов яскравого освітлення.



M9 оснащений технологіями AI Оптимізатор зображення, АІ Масштабування 4K Pro та Активним підсилювачем голосу Pro (AVA Pro), які працюють разом, щоб покращити якість зображення та звуку в реальному часі на основі контенту та навколишнього середовища. Незалежно від того, чи користувачі дивляться, створюють або виконують кілька завдань одночасно, дисплей автоматично адаптується, щоб забезпечити оптимальну продуктивність.



Завдяки частоті оновлення 165 Гц, часу відгуку 0,03 мс і сумісності з NVIDIA G-SYNC, M9 підтримує плавні та швидкозмінні зображення для високоефективного використання.



M9 також має тонкий металевий корпус, який поєднує в собі вишуканий дизайн і функціональність, створюючи сучасний вигляд, що пасує до будь-якого робочого простору.



Завдяки точній і надійній передачі кольорів монітор Smart Monitor M9 отримав сертифікат перевірки Pantone. Цей сертифікат гарантує користувачам, що монітор M9 пройшов випробування та може відтворювати понад 2100 кольорів і більш як 110 відтінків шкіри з бібліотеки Pantone. У поєднанні з яскравим дисплеєм QD-OLED монітор забезпечує відображення візуальних елементів саме так, як це задумали творці контенту, надаючи впевненість і чіткість для будь-яких завдань.



Нові монітори Smart Monitor M8 і Smart Monitor M7 розширюють можливості розумних моніторів Samsung для ширшої аудиторії, пропонуючи 32-дюймові 4K UHD екрани з яскравою якістю зображення та вбудованими функціями штучного інтелекту. Обидві моделі оснащені технологією VA-панелей Samsung, що забезпечує чіткість деталей і насичений контраст, що націлює їх для щоденної роботи, перегляду потокового відео та багато чого іншого.



Розроблені з урахуванням практичності, всі три моделі інтегруються зі SmartThings, підтримують Multi Control між пристроями Samsung і пропонують режим Multi View для роботи або розваг у режимі «біля-біля». Завдяки доступу до Microsoft 365, користувачі можуть створювати та редагувати документи безпосередньо з монітора без ПК, що робить цю лінійку практичним рішенням для сучасних робочих місць..



Моделі Smart Monitor M9, M8 і M7 доступні з 32-дюймовим екраном і почнуть надходити на ринки по всьому світу вже цього місяця. В Україні монітори будуть доступні для покупки у липні.



Щоб забезпечити довгострокову експлуатацію та підтримку, Samsung пропонує до семи років оновлень ОС One UI Tizen для лінійки розумних моніторів, що дозволить користувачам і надалі користуватися найновішими функціями та послугами.

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