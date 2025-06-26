Palantir буде розробляти АІ-рішення для ядерної енергетики

26 июня 2025 г., 17:35

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Як повідомляє Reuters, компанія Palantir Technologies заявила у четвер про об'єднання зусиль з Nuclear Company, фірмою, що працює у сегменті ядерних технологій. Компанії будуть розробляти системи на базі штучного інтелекту для будівництва атомних реакторів.

Ядерна енергетика викликала відновлений інтерес з боку інвесторів та компаній, оскільки вона вважається чистішим та більш надійним джерелом палива порівняно з вітровою чи сонячною. В рамках партнерства Palantir та Nuclear Company спільно створять NOS (nuclear operating system), яка покликана спростити процес будівництва, дозволяючи швидше та з меншими витратами зводити електростанції. За словами представника Palantir, компанія Nuclear Company, що базується у штаті Кентуккі, сплатить Palantir близько 100 млн дол. протягом п'яти років за розробку цієї платформи.

Ця угода слідує за виконавчими наказами президента США Дональда Трампа, спрямованими на стимулювання виробництва ядерної енергії у США на тлі зростаючого попиту з боку дата-центрів та АІ. Накази, підписані у травні, зобов'язують незалежну ядерну регуляторну комісію країни скоротити регуляторні вимоги та прискорити видачу нових ліцензій на реактори та електростанції.

Очікується, що галузь також отримає вигоду від масштабного законопроекту Трампа про податки та витрати, який скасував багато субсидій на "зелену" енергію, але зберіг податкові кредити для ядерної енергетики. За оцінками, споживання електроенергії у США досягне рекордних показників цього та наступного роках після майже двох десятиліть стагнації.

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