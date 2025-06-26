HPE розширює лінійку серверів ProLiant Gen12

26 июня 2025 г., 15:25

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Компанія HPE оголосила про розширення лінійки серверів HPE ProLiant Compute Gen12, які забезпечують новий рівень безпеки, продуктивності та ефективності. Розширена лінійка містить два нових сервери на базі процесорів AMD EPYC 5-го покоління для оптимізації ресурсомістких робочих навантажень, а також нові функції автоматизації для більшої наочності та контролю, що надаються через HPE Compute Ops Management.



Крім того, сервери HPE ProLiant Compute тепер доступні з підтримкою програмного забезпечення HPE Morpheus VM Essentials. HPE Morpheus VM Essentials — це відкрите рішення для віртуалізації, яке допомагає знизити витрати, мінімізувати залежність від постачальників і спростити управління ІТ. HPE також оголосила про випуск нових рішень HPE for Azure Local з сервером HPE ProLiant DL145 Gen11, які дозволяють розширити спеціальні можливості крайових обчислень в розподілених середовищах.



«Робочі навантаження підприємств зростають і розвиваються, що вимагає технологій нового покоління, які максимально ефективно і безпечно оптимізують ІТ-середовища», — сказала Кріста Саттертвейт (Krista Satterthwaite), старший віцепрезидент і генеральний директор підрозділу Compute в HPE. «Покращений портфель HPE ProLiant Compute Gen12, який тепер містить нові сервери на базі процесорів AMD EPYC 5-го покоління, забезпечує ще більш оптимізовану продуктивність робочих навантажень, захист безпеки від чіпа до хмари та підвищення продуктивності завдяки можливостям управління на базі AI».



HPE додала два нових сервери до портфеля HPE ProLiant Gen12: сервери HPE ProLiant Compute DL325 і DL345 Gen12 з новітніми процесорами AMD EPYC.



Нові сервери оптимізовані для обробки робочих навантажень, що вимагають великого обсягу пам'яті, таких як віртуалізація і периферійні розгортання, і мають удвічі більше пам'яті — до 6 ТБ — у порівнянні з попереднім поколінням.



Нові сервери оснащені інтегрованою системою управління HPE Integrated Lights-Out (HPE iLO 7) нового покоління, провідною в галузі технологією безпеки HPE, яка забезпечує захист на рівні мікросхем від загроз.



Остання версія тепер захищає сервер на заводі-виробнику під час складання і продовжує захищати його аж до кінця терміну служби, а також охоплює захист від майбутніх атак з використанням квантових обчислень.



HPE також анонсувала нові автоматизовані та засновані на AI функції для HPE Compute Ops Management, безпечного хмарного програмного додатка для моніторингу та управління серверами.



Ці нові функції, доступні на всіх серверах HPE ProLiant Compute Gen12, пропонують клієнтам ряд переваг в їхньому середовищі:



- Покращена аналітика: новий інструмент дозволяє клієнтам переглядати файли HPE Active Health System в HPE Compute Ops Management, щоб прискорити аналіз першопричин, уникнути відкриття заявок в службу підтримки та значно скоротити середній час усунення неполадок.



- Зниження складності: безшовна інтеграція моніторингу серверів різних виробників в наявні середовища, що допомагає спростити операції, зменшити кількість інструментів, необхідних для повсякденної діяльності, і отримати консолідований огляд всієї обчислювальної інфраструктури.



- Скорочення часу простою: отримання аналітичних даних на основі штучного інтелекту із затвердженням політик робочого процесу для захисту від серйозних збоїв у роботі, часто викликаних людськими помилками. Новітня функція забезпечує перевірку політик і наявність необхідних рівнів затвердження дій для запобігання простоїв.



HPE Compute Ops Management вже допомагає клієнтам спростити управління серверами, значно скорочуючи ручні операції при розгортанні. Покращення включають:



- Скорочення часу, що витрачається на управління серверами, до 75%.



- Скорочення часу простою на один сервер на рік до 4,8 години.



- Економія на витратах на поїздки та програмне забезпечення до $152000 за три роки.



HPE ще більше спрощує управління ІТ для клієнтів, впроваджуючи програмне забезпечення HPE Morpheus VM Essentials на новітніх серверах HPE ProLiant. За допомогою віртуалізованого рішення клієнти можуть досягти вищої продуктивності віртуалізованих робочих навантажень, заощаджуючи при цьому місце та енергію і скорочуючи витрати на ліцензування до 90%.



Сервери HPE ProLiant Compute Gen12 з процесорами AMD EPYC забезпечують високу продуктивність і енергоефективність за допомогою HPE Morpheus VM Essentials.



Крім того, HPE оголосила, що сервер HPE ProLiant DL145 Gen11, розроблений для периферії та оснащений процесорами AMD EPYC, тепер доступний як HPE Integrated System для Azure Local для безшовної інтеграції між локальною інфраструктурою та хмарними сервісами.



Сервер HPE ProLiant DL145 Gen11 компактний, відмовостійкий, безшумний і адаптується для установки на будь-якому столі, стіні або в шафі, що робить його оптимальним для будь-якого периферійного середовища у сфері роздрібної торгівлі, фінансових послуг, виробництва та охорони здоров'я.



Сервер легко розгортається завдяки установці за принципом «plug-and-play» і органічно вписується в середовище клієнта, забезпечуючи високу продуктивність обробки даних і аналітики в реальному часі.



Сервери HPE ProLiant DL145 Gen11 також пропонують HPE Compute Ops Management для безпечного доступу, моніторингу та управління серверами, незалежно від їхнього розташування, і попередньо налаштовані з використанням новітнього програмного забезпечення та оновлень безпеки для швидкого розгортання систем.



HPE ProLiant DL145 для Azure Local Integrated System вже доступний.



Сервери HPE ProLiant Compute DL325 і DL345 Gen12 вже доступні для замовлення і будуть відправлені в липні.



Програмне забезпечення HPE Morpheus VM Essentials вже доступне.

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