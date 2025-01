Главная » Новости Samsung презентувала Galaxy S25 - у фокусі АІ 23 января 2025 г., 9:25 +11

голос Tweet Samsung Electronics офіційно представила Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ і Galaxy S25. Як зазначає виробник, серія Galaxy S25 – перший крок у баченні Samsung щодо зміни взаємодії користувачів зі своїм телефоном та світом завдяки використанню мультимодальних АІ-агентів. Нові флагмани Samsung втілюють новий рівень можливостей Galaxy AI завдяки надійним процесам обробки штучного інтелекту на пристрої. Samsung стверджує, що pавдяки One UI 7 серія Galaxy S25 стає справжнім АІ-компаньйоном, який розуміє контекст потреб і вподобань користувача та надає персоналізовані можливості на основі штучного інтелекту, гарантуючи, що при цьому приватність завжди буде надійно захищена. Galaxy S25 визначає текст, мову, зображення та відео, гарантуючи взаємодію, яка відчувається так само природно, як звичайний діалог зі співрозмовником завдяки інтеграції штучного інтелекту з мультимодальними можливостями. Оновлення функції Circle to Search від Google робить пошук на екрані телефону більш корисним, швидким і контекстним. Тепер Circle to Search швидко розпізнає телефонні номери, електронну пошту та вебпосилання. На смартфонах серії Galaxy S25 можна здійснювати ефективні пошукові запити з контекстними пропозиціями щодо наступних кроків. Крім того, Galaxy S25 дозволяє легко перемикатися між застосунками для швидкого виконання наступних дій, наприклад, обміну GIF-файлами або збереження інформації про події. Підкреслюється, що Galaxy S25 – це прорив у розумінні природної мови, це полегшує повсякденну взаємодію. Тепер можна просто попросити смартфон знайти фотографію в Галереї або змінити розмір шрифтів дисплея в Налаштуваннях. Одне натискання бічної кнопки активує Gemini для одночасної роботи у різних застосунках Samsung і Google, а також у застосунках сторонніх розробників, як-от Spotify і WhatsApp. Galaxy S25 зберігає дзвінки впорядкованими за допомогою вбудованого Call Transcript, який транскрибує та підсумовує їх. Функції Writing Assist, як-от переклад, можна ввімкнути на будь-якому екрані, де відображається текст. Функція Drawing Assist допоможе втілити в життя всі ваші ідеї за допомогою комбінацій ескізів, текстових або графічних підказок. Функція Personal Data Engine на Galaxy S25 гарантує роботу персоналізованих AI-функцій, вона аналізує ваші дані та надає індивідуальні можливості, що відображають ваші вподобання та особливості використання. Надалі цю інформацію можна використовувати в різних застосунках, щоб отримати персоналізований досвід, наприклад, пошук старої фотографії в Галереї за допомогою природної мови або щоденні інструкції за допомогою функції Now Brief, яка пропонує своєчасні поради, доступні через панель Now Bar на екрані блокування. Усі персоналізовані дані залишаються конфіденційними, а ключ шифрування надійно зберігається у сховищі Knox Vault. Galaxy S25 також впроваджує пост-квантову криптографію, захищаючи персональні дані від нових загроз, які можуть зростати з розвитком квантових обчислень. Серія Galaxy S25 працює на базі Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy. Зазначається, що це найпотужніший чипсет, який розробили Samsung і Qualcomm спеціально для Galaxy. Він забезпечує приріст продуктивності на 40% для NPU, 37% для CPU та 30% для GPU порівняно з попередньою версією. Galaxy S25 має вдосконалену, ефективну обробку зображень зі штучним інтелектом за допомогою ProScaler, щоб покращити якість масштабування зображення на 40%, а також спеціальну технологію Samsung Digital Natural Image Engine (mDNIe), вбудовану в процесор за допомогою Galaxy IP для підвищення енергоефективності дисплея. Snapdragon 8 Elite для Galaxy також оснащений рушієм Vulkan Engine та покращеною технологією трасування променів, що робить мобільні ігри більш плавними та реалістичними. Інтенсивне використання пристрою та обробка штучного інтелекту проходять безперебійно завдяки зміненій структурі розсіювання тепла зі збільшеною на 40% паровою камерою та спеціальним матеріалом термоінтерфейсу (TIM), який забезпечує додаткове покращення теплової ефективності. Galaxy S25 має новий надширококутний сенсор з роздільною здатністю 50 Мп, який значно покращив попередній 12-мегапіксельний, гарантує виняткову чіткість і яскравість навіть за умов поганого освітлення. Він також розкриває в чотири рази більше деталей при макрозйомці, визначаючи складні текстури, як ніколи раніше. За замовчуванням тепер застосовується 10-бітовий HDR-запис, що забезпечує в чотири рази багатшу передачу кольорів порівняно з 8-бітним. Відтак, Galaxy S25 може фіксувати деталі за будь-яких умов освітлення. Крім того, відео в умовах низької освітленості ще ніколи не були такими чіткими, як з Galaxy S25. Завдяки потужному процесору Galaxy S25 аналізує рух і час для більш ефективного зменшення шуму. Ця інтеграція дозволяє виявляти як рухомі, так і статичні об'єкти з більшою точністю, забезпечуючи чіткіші та чистіші кадри за будь-якого сценарію. Galaxy S25 також представляє ряд інструментів, які раніше були доступні лише у спеціалізованому програмному забезпеченні, – відтепер професійне редагування доступне для всіх. Функція контролю звуку Audio Eraser14 спрощує видалення небажаних шумів у відео. Визначивши звуки на відео – голоси, натовп, вітер, музику, природу і фоновий шум - ви можете самостійно визначати, що потрібно приглушити або повністю видалити. Galaxy S25 впроваджує функцію керування глибиною різкості за допомогою віртуальної діафрагми, інтегрованої у застосунок Expert RAW. Також розширені можливості кінематографії завдяки функції Galaxy Log, що забезпечує точну корекцію кольорів. Виробник стверджує, що це найтонший, найлегший і найміцніший смартфон серії Galaxy S за всю історію, із заокругленим дизайном для кращого тримання у руці, та преміальним виглядом – товщину зменшено на 15%. Galaxy S25 Ultra оснащений міцним титаном і новим захисним склом Corning Gorilla Armor 2, першим у своєму класі матеріалом, який міцніший за скло. Він містить кераміку, яка допомагає захистити пристрій під час падінь, а також антивідблискове покриття поверхні нового покоління, яке стійке до подряпин. Вперше в серії Galaxy S25 смартфони оснащені акумуляторами, що виготовлені з переробленого кобальту, отриманого з використаних пристроїв Galaxy, або відбракованих у процесі їх виробництва. Вміст кобальту складає 50% від усього акумулятора. Усі пристрої Galaxy S25 протягом шести місяців матимуть безкоштовний доступ до підписки Gemini Advanced та 2 ТБ у хмарному сховищі без додаткової плати. Gemini Advanced оснащено найпотужнішими моделями АІ та надає пріоритетний доступ до найновіших функцій, як-от Gems, індивідуальних АІ експертів для будь-якого запиту та Deep Research – персонального дослідницького АІ-асистента . В Україні серія Galaxy S25 доступна для передзамовлення відсьогодні. Galaxy S25 Ultra за ціною від 67 999 грн доступний у кольорах: «Титановий срібно-блакитний», «Титановий чорний», «Титановий срібно-білий» та «Титановий сірий». Galaxy S25 та Galaxy S25+ буде пропонуватися від 41 999 грн у кольорах: «Сріблясто-сірий», «Сапфіровий синій», «Крижаний блакитний» та «М'ятний» за ціною від від 41999 грн. Передзамовляйте на сайті офіційного інтернет-магазину samsung.com/ua з вигодою до 8000 грн та отримайте додаткову пам'ять у подарунок та +1 рік гарантії безкоштовно.

