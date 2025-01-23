Україна та Німеччина запускають ініціативу Global GovTech Board

23 января 2025 г., 10:25

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В ході Всесвітнього економічного форуму (WEF) 2025 у Давосі Україна стала співзасновником першої у світі глобальної ради – Global GovTech Board, яка стане платформою, де лідери цифрової трансформації різних країн зможуть розробляти нові технологічні рішення для громадян, працюватимуть над посиленням кібербезпеки та створювати спільні міжнародні проєкти.

Рада працюватиме на постійній основі. Україна та Німеччина, як співзасновники, координуватимуть її роботу через центри GovTech у Києві та Берліні.

Участь у борді братиме топовий IT-менеджмент (CIO) або міністри, відповідальні за цифровий напрям, зокрема, у щорічних засіданнях для обміну ідеями, оцінки прогресу та визначення стратегічних пріоритетів. Протягом року організовуватимуть додаткові заходи, як-от воркшопи, події та робочі групи.

Реалізація глобальної ради почалася зі створення в грудні 2024 року київського GovTech-центру (GGTC Kyiv). Центр став другим у світі після Берліна та 21-м вузлом у глобальній мережі Центру четвертої промислової революції (C4IR) Всесвітнього економічного форуму.

Global Government Technology Centre in Kyiv (GGTC Kyiv) працює за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа коштом Швейцарії, та за ініціативи й сприяння Міністерства цифрової трансформації України.

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