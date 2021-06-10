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Samsung обновила сервис SmartThings

10 июня 2021 г., 11:55
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Samsung обновила сервис SmartThings

Samsung объявила, что ее решение для Интернета вещей SmartThings, получил новые версии для Windows и мобильных устройств.

«Мы рады предоставить новый опыт использования SmartThings, – отметил Чже Ён Чжон, корпоративный вице-президент Samsung Electronics. – Компания прислушивается к мнению пользователей и инвестирует в развитие своих технологий, чтобы сделать их более доступными и удобными. По мере того, как умные дома набирают популярность, SmartThings проявляет себя как идеальная платформа, способная в сочетании с подключенной техникой сделать повседневную рутину «интеллектуальнее».

Компания уверяет, что новый интерфейс SmartThings является логическим продолжением предыдущей версии сервиса и упрощает использование устройств Интернета вещей. Обновленное приложение включает в себя пять разделов: «Избранное», «Устройства», «Жизнь», «Автоматизация» и «Меню»1.

    «Избранное» – главный экран приложения SmartThings, на котором собраны наиболее часто используемые устройства, действия и службы для быстрого доступа.
    «Устройства» позволяет просматривать информацию о всей доступной технике, в том числе телевизорах, лампочках, бытовых устройствах и других девайсах, и управлять ей.
    В разделе «Жизнь» можно изучить новые возможности умного дома, открыть для себя сервисы SmartThings для взаимодействия с различными продуктами. Здесь содержится информация о таких приложениях, как SmartThings Cooking – платформе для управления всеми процессами на кухне.
    «Автоматизация» объединяет устройства для совместной работы и позволяет им реагировать на определенные события, например, открытие двери или включение света.
    Раздел «Меню» включает в себя дополнительные функции SmartThings, включая SmartThings Labs, уведомления, историю и настройки.

Прлчеркивается, что технологии SmartThings продолжают совершенствоваться. После того, как недавно в экосистему был интегрирован протокол Matter, она удерживает лидерство по наибольшему числу способов подключения устройств, также поддерживая Wi-Fi, Z-Wave и Zigbee.  Открытая платформа SmartThings объединяет устройства, разработчиков и сервисы в одной из крупнейших интегрированных экосистем. Сотни сертифицированных брендов и миллионы активных пользователей этого решения позволяют внедрять инновации в самые разнообразные сценарии.

Обновление с новым интерфейсом для устройств на Android и iOS будет поступать, начиная с сегодняшнего дня.

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