Рост мирового рынка 5G-смартфонов превысит 70%

10 июня 2021 г., 12:52

Согласно прогнозам Digitimes Research, благодаря двузначному росту поставок в по итогам двух первых кварталов 2021 г., в целом за полугодие на мировой рынок будет поставлено не менее 650 млн смартфонов. На протяжении нынешнего года количество отгруженных устройств превысит 1,32 млрд, тем самым на 6,4% будет улучшен результат годичной давности.

Пятерку крупнейших поставщиков за период с января по июнь сформируют Samsung Electronics, Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo.

Как ожидается, по итогам текущего года в каналы уйдет 500-530 млн 5G-смартфонов, благодаря чему результат 2020 г. будет улучшен на 70-80%. Крупнейшим вендором этого направления окажется Apple.

Смартфоны раскладного форм-фактора разойдутся тиражом 18-20 млн аппаратов. Samsung сохранит лидерство, однако подконтрольная компании доля сократится до 40%.

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