Samsung Galaxy Buds Pro — новые TWS-наушники с интеллектуальным активным шумоподавлением

15 января 2021 г., 17:25

0

Tweet

Компания Samsung Electronics представила наушники нового поколения — Galaxy Buds Pro которые оснащены интеллектуальной системой шумоподавления и предлагают улучшенные возможности для подключения к вашим устройствам.

Новинка оснащена 11-миллиметровым низкочастотным динамиком для более глубоких басов и 6,5-миллиметровым высокочастотным динамиком для более насыщенной передачи верхних частот.

Система шумоподавления Galaxy Buds Pro включает три микрофона и блок приема голоса (Voice Pickup Unit, VPU), что позволяет отделить голос пользователя от нежелательных звуков. Один из внешних микрофонов также имеет высокое соотношение сигнал / шум (SNR), что позволяет еще эффективнее устранять фоновые шумы. Кроме того, Samsung интегрировала в Galaxy Buds Pro свою новую технологию Wind Shield для защиты от шума ветра. Благодаря своей менее выступающей форме, наушники минимизируют площадь контакта с ветром, а специально разработанная камера с сеткой позволяет отфильтровать возникающие от ветра помехи.

Заявлено, что реализованная в Galaxy Buds Pro интеллектуальная система активного шумоподавления (ANC) позволяет уменьшить фоновый шум на 99%2, настроив его до желаемого уровня. А с технологией Ambient Sound пользователь может усилить звук рядом с собой более чем на 20 децибел — таким образом, доступна корректировка и настройка звук в соответствии со своими потребностями. Эта функция подходит для занятых людей, одновременно работающих сразу с несколькими задачами — для тех, кто работает из дома, одновременно присматривая за ребенком, или для тех, кто хочет пробежаться под музыку по городу, но при этом оставаться в курсе происходящего на улице.

Более того, система активного шумоподавления ANC и технология Ambient Sound автоматически работают в тандеме, адаптируясь к окружающей обстановке и оптимизируя качество звука. Наушники Galaxy Buds Pro распознают, когда вы говорите, и способны автоматически переключаться между подавлением ближайших звуков и их усилением. Они также выключат музыку, когда вы захотите поговорить, даже если вы используете технологию Ambient Sound или у вас отключена система шумоподавления. Эта технология позволяет слышать и общаться более эффективно.

Наушники Galaxy Buds Pro стали частью экосистемы Galaxy, так как могут автоматически переключаться со смартфона Galaxy на планшет Galaxy, в зависимости от использования — без необходимости переключения вручную. Например, если вы смотрите видео на Galaxy Tab S7, и на ваш Galaxy S21 поступает звонок, новая функция Auto Switch приостановит воспроизведение видео и позволит ответить на звонок с помощью Galaxy Buds Pro. По окончании разговора наушники моментально переключатся обратно на планшет, видео включится снова, и вы сможете слышать звук через наушники.

Наушники Galaxy Buds Pro также расширяют возможности для работы со звуком при подключении к другим устройствам Galaxy, в частности, к Galaxy S21. Новинка поддерживает объемный звук 360 Audio с технологией Dolby Head Tracking, благодаря которой пользователь всегда оставается в центре звуковой сцены. Видеоблогеры смогут с высокой четкостью записывать свой голос и окружающие звуки, синхронизируя микрофоны в наушниках Galaxy Buds Pro и на Galaxy S21. Кроме того, в наушниках Galaxy Buds Pro поддерживается игровой режим Game Mode, при этом уменьшенные звуковые задержки, наряду с мощной производительностью и иммерсивным экраном Galaxy S21 позволят поднять мобильный игровой процесс на новый уровень.

Заявлено, что при полной зарядке время работы Galaxy Buds Pro в режиме воспроизведения составляет до 8 часов, а при использовании футляра с функцией беспроводной подзарядки автономность наушников можно увеличить еще на 20 часов. Даже при включенной системе активного шумоподавления время работы наушников в режиме воспроизведения составляет 5 часов с возможностью увеличения еще на 13 часов при использовании футляра. Когда заряд иссяк, всего за пять минут быстрой зарядки наушники можно подзарядить еще на час работы.

Наушники Galaxy Buds Pro выполнены в обновленным, более эргономичном форм-факторе. Они имеют улучшенный корпус канального типа, что улучшает качество звука, при этом сами они меньше выступают и выглядят более естественными в ушах. Кроме того, новый дизайн также уменьшает площадь контакта между ухом и наушником, тем самым повышая комфорт и сводя к минимуму какие-либо ощущения постороннего предмета.

Кроме того, Galaxy Buds Pro водонепроницаемы и имеют класс защиты IPX7, что является наивысшим стандартом водонепроницаемости в линейке Galaxy Buds. А функция SmartThings Find позволяет с легкостью определить местонахождение наушников, даже если они находятся вне зоны действия Bluetooth или полностью вне поля зрения где-то далеко. Кроме того, при создании Galaxy Buds Pro инженеры стремились сократить количество отходов — наушники на 20% состоят из экологически безопасных переработанных материалов (Post-Consumer Materials, PCM).

Galaxy Buds Pro доступны в трех цветах: фантом черный, фантом серебряные и фантом фиолетовий. Galaxy Buds Pro появится в продаже в Украине с 05 февраля 2021 года.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0

Tweet