OneWeb завершив формування свого 616-супутникового "сузір'я" для надання Internet-сервісу

27 марта 2023 г., 17:28

0

Tweet

За повідомленням OneWeb, компанія запустила останні 36 супутників, завдяки чому було завершено її стартове 616-супутникове сузір'я, і тепер починаються роботи з розгортання на його базі глобального широкосмугового покриття.



"Це результат величезної важкої роботи, і очевидно, що за останній рік або близько того ми зіткнулися з деякими геополітичними проблемами, і команда виявилася надзвичайно стійкою і надолужує втрачене", - сказав головний виконавчий директор Ніл Мастерсон (Neel Masterson) в інтерв'ю перед запуском, в якому було використано Космічна агенція Індійської організації космічних досліджень.



За оцінками Ніла Мастерсона, у найближчих планах – початок роботи сервісу компанії у 48 штатах США вже у травні, а до кінця 2023 року – глобальний старт. Він повідомив, що OneWeb має законтрактовані доходи у розмірі 900 млн дол. і планує вийти на рівень беззбитковості до 2025 р. Компанія також почала планувати другу, складнішу хвилю з кількох сотень додаткових супутників, які можуть коштувати до 4 млрд дол. в експлуатацію до 2028 р.



Оскільки зараз вже працює сервіс SpaceX, Мастерсон применшив суперництво з ним, заявивши, що фірма Маска націлена на споживачів, тоді як OneWeb націлена на корпоративних та державних клієнтів.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень