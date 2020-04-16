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Samsung достигла рекордной передачи данных в 5G-сети - 8,5 Гбит/с

16 апреля 2020 г., 15:15
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Samsung достигла рекордной передачи данных в 5G-сети - 8,5 Гбит/с

Компания Samsung Electronics сообщила о том, что достигла самой высокой в отрасли скорости передачи данных в сети 5G в ходе лабораторной демонстрации, благодаря использованию полосы спектра 800 МГц диапазона mmWave и технологии MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output – «множество пользователей, множественный ввод, множественный вывод»), применяющейся в модуле доступа Samsung 5G mmWave.

В ходе демонстрации на двух мобильных устройствах одновременно была достигнута скорость около 4,3 Гбит/с и зафиксирован максимальный в отрасли показатель 8,5 Гбит/с суммарно на обоих устройствах. Достичь такого результата помогли две ключевые технологии: агрегация несущих частот и MU-MIMO.
Тест продемонстрировал ключевую особенность 5G – использование диапазона mmWave. Его широкая полоса пропускания позволяет операторам мобильной связи предоставлять скорости в несколько гигабит, что невозможно в более низкочастотных диапазонах. Благодаря мультигигабитным скоростям пользователям 5G доступны: сетевой стриминг видео в разрешении 8K, дистанционное обучение с использованием технологий дополненной реальности и телеконференции в формате VR, а также многие другие сценарии использования, которые появятся в будущем.

Сегодня Япония, Южная Корея и США уже выделили диапазон для 5G mmWave, и в двух странах уже состоялся коммерческий запуск связи пятого поколения на этих частотах. По прогнозам экспертов в ближайшие годы география 5G mmWave будет расширяться.


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