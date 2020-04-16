 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 15 (1211)

05.04 - 12.04

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Infobip предоставила сервис для информирования населения о коронавирусе

16 апреля 2020 г., 15:55

Infobip предоставила сервис для информирования населения о коронавирусе

Компания Infobip предложила общественным медучреждениям бесплатный доступ к своей коммуникационной платформе для информирования населения о ситуации, связанной с пандемией коронавируса (COVID-19).

С целью повышения общего уровня безопасности населения Infobip, разработчик решения для омниканального взаимодействия, контакт-центров, идентификации и безопасной аутентификации пользователей, обеспечил доступ к своей коммуникационной платформе для организаций некоммерческого сектора здравоохранения.

Сервис Infobip Conversations представляет собой омниканальную чат-платформу, позволяющую контролировать все входящие сообщения и отвечать на них в едином окне оператора в режиме реального времени. Infobip предоставляет API для подключения к платформе существующей CRM и других информационных систем организации. Специалисты компании также консультируют по настройке необходимых каналов коммуникации (SMS, email, голос, push-уведомления, мессенджеры Viber, Facebook, WhatsApp), включая чат-бота для круглосуточной поддержки.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  