Infobip предоставила сервис для информирования населения о коронавирусе

16 апреля 2020 г., 15:55

Компания Infobip предложила общественным медучреждениям бесплатный доступ к своей коммуникационной платформе для информирования населения о ситуации, связанной с пандемией коронавируса (COVID-19).

С целью повышения общего уровня безопасности населения Infobip, разработчик решения для омниканального взаимодействия, контакт-центров, идентификации и безопасной аутентификации пользователей, обеспечил доступ к своей коммуникационной платформе для организаций некоммерческого сектора здравоохранения.

Сервис Infobip Conversations представляет собой омниканальную чат-платформу, позволяющую контролировать все входящие сообщения и отвечать на них в едином окне оператора в режиме реального времени. Infobip предоставляет API для подключения к платформе существующей CRM и других информационных систем организации. Специалисты компании также консультируют по настройке необходимых каналов коммуникации (SMS, email, голос, push-уведомления, мессенджеры Viber, Facebook, WhatsApp), включая чат-бота для круглосуточной поддержки.

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