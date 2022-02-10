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«Бакотек» розширює портфель рішень кібербезпеки контрактом з Skybox Security

10 февраля 2022 г., 14:25
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«Бакотек» розширює портфель рішень кібербезпеки контрактом з Skybox Security

Компанія «Бакотек» повідомляє про підписання дистриб'юторської угоди зі Skybox Security, світовим лідером у галузі управління станом безпеки, що поширюється на Україну.

Skybox Security розробляє рішення для попереджувальної безпеки з можливістю аналізу та візуалізації гібридних, мультихмарних та OT-середовищ. Skybox Security Posture Management Platform надає можливість враховувати специфіку архітектури при прийнятті рішень про бізнес-стратегію та програми безпеки, що дозволяє будувати унікальну систему ІБ з урахуванням усіх вимог конкретної компанії.

Платформа складається з трьох частин для аналізу фаєрволів, мережевого обладнання та вразливостей. Найбільшої продуктивності можна досягти при використанні всіх трьох модулів, але вони також здатні працювати окремо, що дозволить компаніям більш гнучко планувати бюджет та будувати систему безпеки.

«У сучасному світі компаніям стає все складніше контролювати всю поверхню атаки з урахуванням унікального контексту. Рішення Skybox Security дозволять підприємствам із приватного та державного секторів підвищити видимість своєї IT-інфраструктури та таким чином оптимізувати роботу технічних фахівців», – каже Євген Бадах, СEO «Бакотек».

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