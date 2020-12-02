Salesforce приобретает Slack за 27,7 млрд долл.

2 декабря 2020 г., 10:15

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Как и ожидалось, во вторник Salesforce официально сообщила о том, что покупает компанию Slack.



По условиям соглашения акционеры Slack получат 26,79 долл. наличными и 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую ценную бумагу Slack. Таким образом сделка оценивается в 27,7 млрд долл., исходя из котировок на момент закрытия биржи 30 ноября 2020 года.



Как отмечается, объединение Slack и платформы Salesforce Customer 360 должно «преобразовать отрасль — эта комбинация создаст операционную систему для нового способа работы с уникальными возможностями, которые позволят компаниям расти и преуспевать в полностью цифровом мире».



Salesforce рассчитывает профинансировать денежную часть сделки за счет комбинации нового кредита и наличных на балансе компании. Salesforce получила специальный кредит на 10 млрд долл. от Citigroup Global Markets, Bank of America и JPMorgan Chase Bank.



В последние годы Salesforce ведет весьма активную политику поглощения различных активов, используя свою растущую капитализацию, которая сейчас составляет 224,61 млрд долл. За два года стоимость компании выросла почти в два раза. В 2018 году Salesforce приобрела MuleSoft за 6,5 млрд долл., а год спустя на покупку Tableau было потрачено 15,3 млрд долл.



Объявленная сделка стала крупнейшей в сегменте, наряду с поглощением IBM компании Red Hat за 34 млрд долл. в 2019 г., приобретением Microsoft LinkedIn за 27 млрд долл. в 2016 г. и покупки Facebook WhatsApp за 19 млрд долл. в 2014 г.

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