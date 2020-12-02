Qualcomm представила Snapdragon 888 для топовых смартфонов

2 декабря 2020 г., 9:25

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Компания Qualcomm в рамках проводимой ею конференции Tech Summit Digital 2020 анонсировала Snapdragon 888, свой новый высокоуровневый 5G-чип для смартфонов.



Как отмечается, новый чип поддерживает практически все полосы пропускания для сетей 5G (как mmWave, так и Sub-6), улучшенный рендеринг графики и более развитые возможности искусственного интеллекта для таких задач, как распознавание лиц и изображений.



«800-ая серия ставит новые ориентиры для остальной части дорожной карты. И я бы сказал, что в течение трех месяцев аналогичная функциональность перейдет к нашему 700-му модельному ряду. В течение следующих трех месяцев функциональность будет поддержана 600-й серии, а еще через три месяца — выйдет на уровень 400-ой», - заявил Алекс Катузян (Alex Katouzian), старший вице-президент по мобильным устройствам Qualcomm.



«Вполне вероятно, что телефон за 250–300 долларов в следующем году будет работать лучше, чем телефон за 600 или 700 долларов два года назад», - отметил Катузян.



Qualcomm интегрировала в Snapdragon 888 свой 5G-модем третьего поколения. Раньше производителям смартфонов приходилось использовать два отдельных чипа. По словам Катузяна, в этом году Qualcomm реализовала возможность интеграции модема.



Такой интегрированный чип потребляет меньше энергии, и производителям телефонов проще разрабатывать устройства с его использованием. Модем 5G также может «агрегировать» различные полосы пропускания несущей для создания более надежного соединения.



Отмечается, что Snapdragon 888 имеет новый модуль искусственного интеллекта Hexagon 780, который, по заявлению Qualcomm, работает на 50% быстрее, чем в предыдущем поколении — достигнут показатель в 26 TOPS.



Также улучшена графическая составляющая - Qualcomm 888 имеет встроенный графический процессор (Adreno 660), который, как отмечается, стал на 35% быстрее. По заявлению OnePlus, им удалось запустить на тестовой системе Fortnite, популярный мобильный шутер, со скоростью 90 кадров в секунду.



Кроме того, Snapdragon 888 позволит почти втрое улучшить фотографические возможности смартфонов и превратит их в профессиональные камеры, как было заявлено. Новый модуль Qualcomm Spectra ISP позволит обрабатывать фотографии и видео на скорости 2,7 гигапиксела в секунду, т. е. 120 фотографий с разрешением 12 Мп — это на 35% больше, чем показатели предыдущего поколения.



Qualcomm Snapdragon 888, по заявлению производителя, станет основой большинства флагманских смартфонов, которые будут выпущены в 2021 году. О планах использовать новую платформу уже заявили ASUS, Lenovo, LG, MEIZU, Motorola, Nubia, realme, OnePlus, OPPO, Sharp, vivo, Xiaomi, и ZTE.

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