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AI knows your customer. Как повысить конверсию продаж в условиях локдауна 

2 декабря 2020 г., 10:25
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AI knows your customer. Как повысить конверсию продаж в условиях локдауна

Согласно Gartner Research, многие компании, которые решают задачи персонализации с командами Data Science, склоняются в сторону консалтинга, сервисов и готовых решений. Но «коробочки», которая заменит специалистов по маркетингу, нет. Зато есть алгоритмы искусственного интеллекта и Machine Learning. На основе накопленных данных они определяют, что мотивирует новых клиентов двигаться дальше, а активных — увеличивать чек и покидать компанию. Анализируя эти факторы, они вовремя предлагают эффективные маркетинговые активности и помогают взаимодействовать с клиентом с выгодой для него и для бизнеса.

Переход от product-driven к customer-driven подходу с использованием возможностей AI позволяет предлагать клиенту нужный продукт в нужное время по приоритетному каналу в нужном ценовом диапазоне, который удовлетворит запрос клиента и принесет прибыль ритейлеру.

3 декабря присоединяйтесь к вебинару «AI knows your customer: как повысить конверсию продаж в условиях локдауна» и узнавайте, как усилить команду маркетинга новыми технологиями, и как сбор данных и применение алгоритмов поможет вам удержать клиента и повысить прибыльность бизнеса в любых условиях.

Дата и время:

3 декабря 2020 г.

10:00 — 11:30

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://cutt.ly/Qhixix2

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