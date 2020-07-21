21 июля 2020 г., 9:35

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На самом деле компания Salesforce по капитализации обошла Oracle еще неделю назад, но куда более важно, что разрыв в ее пользу продолжает сохраняться.



10 июля стоимость Salesforce оценивалась в 180 млрд долл. тогда как показатель Oracle составлял 174 млрд. На данный момент соотношение 175,04 млрд долл к 170,16 млрд долл.



По наблюдению аналитиков акции Salesforce в цене выросли на 23%, тогда как Oracle показала 9%.



В этой истории интересен тот факт, что Марк Бениофф (Marc Benioff), соучредитель и генеральный директор Salesforce, когда-то работал на Ларри Эллисона (Larry Ellison), основателя Oracle, председателя совета директоров и ее главного технологического директора. Еще в 2013 г. Бениофф называл Эллисона своим наставником. Последний даже инвестировал 2 млн долл. на старте в Salesforce и был в числе первых членов правления этой компании. Однако со временем эти два лидера разошлись.



Salesforce, сделавшая изначально ставку на модель SaaS, в последние годы активно растет 10 из 12 ее последних кварталов были прибыльными.



Приобретения помогли компании стать менее зависимой от своего основного продукта Sales Cloud. Почти весь доход Salesforce обеспечивается подписками и поддержкой. В последнем квартале компании наибольшая доля этих подписок и доходов от поддержки приходилась на категорию «Platform and Other», в которую включены среди прочего интеграционное ПО MuleSoft и инструменты для построения диаграмм Tableau, которые были приобретены в 2018 и 2019 годах соответственно. «Platform and Other» обеспечили 30% доходов от подписки и поддержки по сравнению с 15% пять лет назад.



Стоит также отметить, что Бениофф объявил о победе над Oracle еще в 2017 году в гонке за 10 млрд долл. дохода от облачных вычислений. Хотя по общему обороту Salesforce все еще заметно проигрывает — по итогам прошлого года у нее было 17 млрд долл, у Oracle 39 млрд долл.



Определенная заслуга в активном росте Salesforce принадлежит Киту Блоку (Keith Block), ранее работавшему в Oracle. К Бениоффу он перешел в 2013 году, а спустя пять лет стал соCEO компании. Правда в феврале нынешнего года Блок покинул компанию.



В защиту Эллисона стоит сказать, что он не только инвестировал на старте в Salesforce, но и чуть раньше в NetSuite, которая предлагает ERP из облака (компания была куплена Oracle в ноябре 2016 г.)

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