Slack добавила средства аналитики и администрирования для крупных подписчиков

20 июля 2020 г., 17:05

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Компания Slack Technologies на прошлой неделе анонсировала ряд новых аналитических и административных возможностей, которые должны сделать её групповой чат-сервис более удобным и полезным для крупных организаций — самых прибыльных его подписчиков.

Одним из важнейших обновлений является инструмент мониторинга взаимодействия сотрудников с сообщениями. С его помощью Slack сможет показывать сколько человек и когда прочли конкретное сообщение, какие отделы предприятия они представляют, и прочую релевантную информацию.

Компании могут сопоставить эти данные со сведениями об использовании конкурентных продуктов, например, Microsoft Teams, и сделать вывод, какой из них наиболее популярен. Данные мониторинга имеют и другие области применения: с их помощью, в частности, руководство может определить оптимальное время дня для рассылки внутренних оповещений.

Ещё одной приоритетной целью анонсированных обновлений является облегчение администрирования крупномасштабных внедрений Slack. Одно из них автоматически добавляет сотрудников в чат-каналы, имеющие отношение к их служебным обязанностям, другое обеспечит централизованную панель для управления каналами. Slack также создаст онлайн-версию своей программы Slack Certified, служащей для обучения и сертификации администраторов чат-сервиса.

Slack поможет предприятиям более эффективно использовать и другие SaaS-инвестиции, а именно, Google Calendar и Microsoft Outlook Calendar. Эти два сервиса могут быть доступны непосредственно из интерфейса Slack. До сих пор для такой интеграции от сотрудников требовалось связывать соответствующие учётные записи вручную. Теперь в Slack появилась настройка, которая позволяет администраторам избавить работников от этой процедуры. Эта удобная опция помогла фирме SoFi увеличить использование Google Calendar на 790%.

Новые административные возможности доступны с планом Slack Grid. Данные о вовлечении сотрудников доступны и в Grid, и в Plus, но только подписчики Grid могут импортировать их через интерфейс прикладного программирования во внешние инструменты аналитики.

В скором времени, клиенты Slack смогут ощутить удобства интеграции с Rimeto, службой каталогов сотрудников, которую Slack приобрела в этом месяце. Rimeto позволяет служащим в крупных предприятиях быстро находить коллег по таким критериям, как занимаемая должность.

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