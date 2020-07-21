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«Дніпро-Техноцентр» – авторизований сервісний центр DellEMC 

21 июля 2020 г., 10:15

«Дніпро-Техноцентр» – авторизований сервісний центр DellEMC

«Дніпро-Техноцентр» отримала статус авторизованого сервісного центру DellEMC. Відтепер компанія має змогу власноруч виконувати гарантійне технічне обслуговування всього переліку обладнання DellEMC, яке офіційно постачається в Україну – серверів, систем збереження даних, мережевого обладнання, також персональних комп'ютерів, моніторів, ноутбуків та аксесуарів. Сервісні інженери компанії пройшли необхідне навчання та отримали відповідні знання та доступ до системи замовлення запчастин.

Сервісна авторизація дозволить підвищити рівень обслуговування клієнтів, забезпечить виконання SLA, які задовольнять потреби в першу чергу корпоративних клієнтів компанії, а також відповідатумуть очікуванням персональних користувачів.

Звернутись до сервісного центру компанії «Дніпро-Техноцентр» можна за реквізитами [email protected], +38(056)787-0530.


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