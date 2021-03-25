Salesforce анонсировала датацентричные обновления Sales Cloud

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В среду Salesforce представила серию обновлений Sales Cloud, призванных помочь отделам продаж, всë больше полагающимся на данные и цифровое взаимодействие при заключении сделок.
Новая функция Pipeline Inspection еженедельно отслеживает отслеживает изменения в списке сделок (Pipeline). При помощи искусственного интеллекта она определяет те из них, которые требуют особого внимания, например, нуждаются в дополнительной поддержке.
Также анонсирована In-App Learning – полная интеграция платформы онлайнового обучения Trailhead в Sales Cloud. Благодаря этому отделы продаж могут знакомиться с учебными и информационными материалами, такими как анализ конкурентов, чтобы быстрее привлекать в команду новых представителей.
Salesforce рассчитывает летом объявить о доступности этих двух нововведений, а также глобальных моделей, которые анализируют агрегированные и анонимизированные клиентские тенденции для создания оценок возможностей продаж (Global Models for Opportunity Scoring).
Помимо этого, компания анонсировала общую доступность ряда ранее заявленных возможностей:
• Salesforce Meetings – во взаимодействии с Zoom, Google Hangouts или любой другой платформой видеоконференций делает видеозвонки более ориентированными на продажи.
• Einstein Conversation Insights анализирует стенограммы видеозвонков, помогая отделам продаж и менеджерам выявлять тенденции, например, более частое упоминание конкурентов.
• MuleSoft Composer предоставляет предприятиям способ интеграции с Salesforce без использования кода.
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