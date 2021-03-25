 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 11 (1258)

14.03 - 21.03

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Salesforce анонсировала датацентричные обновления Sales Cloud

25 марта 2021 г., 17:25
0 
 

В среду Salesforce представила серию обновлений Sales Cloud, призванных помочь отделам продаж, всë больше полагающимся на данные и цифровое взаимодействие при заключении сделок.

Новая функция Pipeline Inspection еженедельно отслеживает отслеживает изменения в списке сделок (Pipeline). При помощи искусственного интеллекта она определяет те из них, которые требуют особого внимания, например, нуждаются в дополнительной поддержке.

Также анонсирована In-App Learning – полная интеграция платформы онлайнового обучения Trailhead в Sales Cloud. Благодаря этому отделы продаж могут знакомиться с учебными и информационными материалами, такими как анализ конкурентов, чтобы быстрее привлекать в команду новых представителей.

Salesforce рассчитывает летом объявить о доступности этих двух нововведений, а также глобальных моделей, которые анализируют агрегированные и анонимизированные клиентские тенденции для создания оценок возможностей продаж (Global Models for Opportunity Scoring).

Помимо этого, компания анонсировала общую доступность ряда ранее заявленных возможностей:
    • Salesforce Meetings – во взаимодействии с Zoom, Google Hangouts или любой другой платформой видеоконференций делает видеозвонки более ориентированными на продажи.
    • Einstein Conversation Insights анализирует стенограммы видеозвонков, помогая отделам продаж и менеджерам выявлять тенденции, например, более частое упоминание конкурентов.
    • MuleSoft Composer предоставляет предприятиям способ интеграции с Salesforce без использования кода.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  