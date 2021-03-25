На рынке процессоров для планшетов — лучшая за последние шесть лет выручка

25 марта 2021 г., 16:45

После пяти лет непрерывного спада мировой рынок процессоров для планшетов по итогам 2020 г. возвратился к росту. Как сообщает Strategy Analytics, благодаря активному спросу на планшеты в период вынужденной организации мест удаленной работы и дистанционного обучения продажи чипов выросли на 36% «YoY», позволив выйти на объем выручки в размере 2,6 млрд долл.

Лидирующие позиции сохранила Apple, контролирующая почти половину (48%) рынка. Следом разместились Intel и Qualcomm, оставившие за собой 16% и 14% рынка соответственно. Первую пятерку замкнули MediaTek и Samsung LSI.

Все ключевые игроки рынка сумели заметно нарастить поставки. На долю процессоров архитектуры ARM пришлось не менее 89% общегодовых поставок планшетов.

Прогнозируется, что в 2021 г. позитивная динамика сохранится благодаря продолжению процессу организации удаленных мест работы и обучения.

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