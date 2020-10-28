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Рынок умных колонок удвоится в ближайшие четыре года

28 октября 2020 г., 11:05

Рынок умных колонок удвоится в ближайшие четыре года

Согласно прогнозам исследователей из Canalys, по итогам 2021 г. глобальный рынок умных колонок (включая умные дисплеи) достигнет в объеме 163 млн устройств. Если прогноз подтвердится, то относительно нынешнего года темпы роста достигнут 21%.

В 2020 г. сумевший взять под контроль пандемию COVID-19 Материковый Китай сумеет нарастить освоение смарт-спикеров на 16%. В то же время, остальной мир покажет более скромный рост — в пределах 3% «YoY».

Рынок умных колонок удвоится в ближайшие четыре года

Если в нынешнем году общемировая инсталлированная база умных колонок составит 320 млн устройств, то уже по итогам 2024 г. увеличится в два раза и превысит 640 млн колонок.

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