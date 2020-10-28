QNAP выпустила быстродействующую NAS-систему на базе AMD EPYC и NVMe

28 октября 2020 г., 10:25

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Компания QNAP Systems сообщила о расширении своего ассортимента систем NAS, монтируемым в стойку 2U-хранилищем TS-h2490FU, которое рассчитано на использование сверхскоростных флэш-накопителей NVMe.



Как отмечается, с 24 отсеками для 2,5-дюймовых NVMe Gen 3 x4 SSD формата U.2, TS-h2490FU обеспечивает быстродействие произвольного чтения/записи блоками по 4 KБ (iSCSI) до 472/205 тыс. IOPS.



В TS-h2490FU нашло применение второе поколение серверных процессоров AMD EPYC 7002. Кроме того новое NAS-решение оснащается портами 25GbE SFP28 и 2.5GbE RJ45, а также резервными источниками питания мощностью 1100 Вт. Пять разъёмов PCIe Gen 4 предназначены для наращивания базовой функциональности NAS, например, дополнительными быстродействующими сетевыми картами, QM2-картами для подключения SSD форм-фактора M.2 и адаптерами для модулей расширения QNAP SAS/SATA (для достижения петабайтной ёмкости хранилища).



Подчеркивается, что используемая в продукте операционная система QuTS hero на базе ZFS включает в себя мощные утилиты для сжатия данных, оптимизации производительности и удлинения срока эксплуатации SSD. В App Center доступны различные приложения, устанавливаемые по требованию для дальнейшего расширения возможностей TS-h2490FU, включая: хостинг виртуальных машин и контейнеров, упрощение локального/удалённого/облачного резервного копирования, настройку шлюза облачного хранилища для развёртывания гибридных приложений и многое другое.



Система TS-h2490FU станет доступна на украинском рынке уже в декабре в двух вариантах конфигурации с ориентировочной розничной ценой от 239 тыс. грн и 5-летней гарантией.



Младшая модель TS-h2490FU-7232P-64G комплектуется 8-ядерным и 16-потоковым чипом AMD EPYC 7232P с рабочей/пиковой частотой 3,1/3,2 ГГц, 64 гигабайтами памяти RDIMM DDR4 ECC и двумя портами 25GbE SFP28 SmartNIC. В старшей модели TS-h2490FU-7302P-128G на базе 16-ядерного, 32-потокового AMD EPYC 7302P 3,0/3,3 ГГц количество сетевых портов и объём оперативной памяти удвоены.

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