Рынок мобильных приложений процветает

13 июля 2021 г., 13:45

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Как показал отчет компании App Annie за вторую четверть, мировые расходы на мобильные приложения выросли на четверть в годовом сопоставлении и достигли 34 млрд. долл.

Во втором квартале рынок игр сохранил высокую динамику, которая наблюдается уже в течение года. Среднее количество загрузок в неделю остается на уровне 1 млрд уже пятый квартал подряд. Это на 15% больше, чем в среднем в 2019 г. С точки зрения расходов, средний недельный показатель составил 1,7 млрд. долл., что на 35% выше, чем два года назад.

Стоит отметить, что за 13 лет развития (Apple запустила свой App Store в 2008 г. всего с 500 наименованиями, сейчас там представлено 5,5 млн. приложений) рынок мобильных приложений достиг немалых высот и по-прежнему процветает.

Высокую динамику сегодня демонстрируют такие сегменты, как короткие видео, развлечения и здоровье, а также фитнес. https://ko.com.ua/137993

На 75% по сравнению с показателями до пандемии увеличилось во втором квартале количество загрузок приложений медицинской тематики. Существенный рост также наблюдается и в таких категориях, как спорт и путешествия. По мнению специалистов, это может означать, что отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, находятся на пороге активного восстановления.

Так в апреле время, проведенное пользователями в приложениях для спорта, выросло по всему миру по сравнению аналогичным периодом 2019 г. – в США, Германии и Испании – на 10, Великобритании на 20%, в Италии на 55%.

Приложение Booking.com для онлайн-бронирования отелей во втором квартале вошло в десятку лидеров по времени, проведенному в приложениях для путешествий и отдыха на Android. Время использования приложений данной категории особенно заметно увеличилось на рынках таких стран, как США и Великобритания, достигших немалых успехов в области вакцинации.

Таким образом, мобильные привычки, сформировавшиеся за год пандемии, становятся новой нормой, и они подпитывают растущую мобильную экономику, что показывают ежеквартальные потребительские расходы, рост уровня которых стабильно бьет рекорды.

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