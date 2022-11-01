Розробнику української ERP-системи IT-Enterprise виповнилось 35 років

1 ноября 2022 г., 16:05

0

Tweet

35-річчя відзначає українська продуктова компанія IT-Enterprise, що розробляє однойменну систему планування ресурсів підприємства, а також різноманітні сервіси та рішення для управління бізнесом. Як відзначив Олег Щербатенко, засновник і CEO компанії, подію мали відзначити у широкому форматі, низкою заходів та публікацією архівних фото та історій, але повномасштабне вторгнення в Україну створило нову реальність і вплинуло на всі попередні плани. Тож зараз головне – робити свій внесок у здобуття миру, а все інше – після перемоги.

«Ми розпочинали в 1987 році і фактично весь бум розвитку інформаційних технологій пройшов за нашої участі. Від розробок на мейнфреймах з дисплейними класами операторів ми пройшли шлях до сучасних мікросервісних рішень на потужних комп’ютерах та смартфонах і рухаємось далі разом зі штучним інтелектом», – прокоментував Олег Щербатенко.

Нагадаємо, наразі IT-Enterprise продовжує другий етап впровадження ERP-системи для «Укрпошти». Крім того, від початку повномасштабної війни було здійснено низку критично важливих для країни проєктів спільно з « Укрзалізницею». Також активно іде цифрування бізнес-процесів українських та іноземних компаній, що забезпечує їх більшу ефективність і стійкість в умовах військової агресії.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада