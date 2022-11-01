Quantum Motion показала можливість створення масового квантового комп'ютера

1 ноября 2022 г., 17:05

0

Tweet

Стартап Quantum Motion провів демонстрацію, яка покликана довести принципову можливість створення квантового комп'ютера на базі технології випуску напівпровідникових мікросхем, що нині широко застосовується. В рамках цього експерименту вдалося вважати стан 1024 квантових точок, які були розташовані на кремнієвій підкладці на площі менше ніж 0,1 мм2, причому на цю операцію пішло близько 12 хвилин.

Повідомляється, що розроблений компанією чіп Bloomsbury площею 3 мм2 був виготовлений на виробничих потужностях одного з лідерів з випуску сучасної мікроелектроніки. Ця мікросхема містить тисячі квантових точок, які можуть бути завантажені окремі електрони, службовці кубитами. На шляху створення масивних квантових комп'ютерів доведеться вирішити досить складні завдання, серед яких знаходження простого методу об'єднання достатньої кількості кубитів, а також можливість виробництва квантових пристроїв з використанням чинних технологій виробництва мікросхем.



Крім того, потрібно вирішити, як звертатися до кожного окремого кубиту у великому масиві, без великої кількості підключень до квантового пристрою. Досягнення цього означає не тільки виробництво квантових пристроїв з використанням тих самих процесів, які використовуються для створення звичайної електроніки, а й проєктування електронних схем управління, щоб вони могли працювати за низьких температур, необхідних для роботи кубіту.



«Інтеграція квантових точок на кристалі зі звичайною електронікою, яку ми розробили для роботи при кріогенних температурах, дозволила нам зчитувати тисячі квантових пристроїв всього з дев'ятьма проводами, що входять до холодильника. Це усунуло серйозне вузьке місце у масштабуванні», - сказав керівник Quantum Motion Альберто Гомес Саїз (Alberto Gomez Saiz).



Варто мати на увазі, що Quantum Machines не займається створенням самих квантових процесорів, а фокусується на апаратній та програмній інфраструктурі, яка потрібна для роботи квантових систем.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада