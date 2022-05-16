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За тиждень “ІТ-армія” атакувала понад 240 російських ресурсів

16 мая 2022 г., 16:25

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, “ІТ-армія” атакувала понад 240 російських ресурсів за тиждень - серед іншого ЗМІ, авіасектор та сервіси для бізнесу.

Зокрема IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів.

Через кібератаки на сайти ЗМІ та онлайн-телебачення росіяни не змогли отримати святкову порцію пропаганди на 9 травня.

Були паралізовані онлайн-продажі підприємств, які забезпечують армію агресора взуттям.  
Через кібератаки були недоступні сайти більшості аеропортів та авіакомпаній рф, через що в росіян виникали складнощі при купівлі квитків онлайн. 

Російські аналоги західних сервісів для управління проектами, розсилок, опитувань та CRM-системи були недоступні.

Попереду новий тиждень протистоянь.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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