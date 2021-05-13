Рост выручки рынка DRAM превысил 8%

13 мая 2021 г., 11:05

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Глобальный спрос на память DRAM в первом квартале 2021 г. превзошел ожидания экспертов из TrendForce.

Удаленная работа и дистанционное обучение продолжают формировать повышенный спрос на ноутбуки. Кроме того, китайские вендоры смартфонов во главе с OPPO, Vivo и Xiaomi активно наращивают объемы закупаемой памяти в попытках захватить при помощи привлекательных по характеристикам моделей больше рыночных территорий, ранее принадлежавших Huawei. Наконец, отмечается заметное восстановление спроса на чипы DRAM со стороны производителей серверов. С другой стороны, цены на память также двигаются вверх. Как результат, выручка мирового рынка DRAM за период с января по март 2021 г. выросла на 8,7% «QoQ», до 19,2 млрд долл. Ожидается, что по итогам текущей календарной четверти позитивная динамика сохранится — рост выручки превысит 20% «QoQ».

C учетом текущей конъюнктуры рынка ведущие чипмейкеры активно наращивают имеющиеся производственные мощности и продолжают мигрировать на более продвинутые технологические процессы. Уже по итогам текущего календарного периода лидер гонки — Samsung — сумеет заметно нарастить показатели деятельности в денежном выражении за счет активного освоения 1Z-нанометровомого процесса изготовления чипов.

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