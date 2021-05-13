 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 17 (1264)

25.04 - 02.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Рост выручки рынка DRAM превысил 8%

13 мая 2021 г., 11:05
+11
голос
Рост выручки рынка DRAM превысил 8%

Глобальный спрос на память DRAM в первом квартале 2021 г. превзошел ожидания экспертов из TrendForce.

Удаленная работа и дистанционное обучение продолжают формировать повышенный спрос на ноутбуки. Кроме того, китайские вендоры смартфонов во главе с OPPO, Vivo и Xiaomi активно наращивают объемы закупаемой памяти в попытках захватить при помощи привлекательных по характеристикам моделей больше рыночных территорий, ранее принадлежавших Huawei. Наконец, отмечается заметное восстановление спроса на чипы DRAM со стороны производителей серверов. С другой стороны, цены на память также двигаются вверх. Как результат, выручка мирового рынка DRAM за период с января по март 2021 г. выросла на 8,7% «QoQ», до 19,2 млрд долл. Ожидается, что по итогам текущей календарной четверти позитивная динамика сохранится — рост выручки превысит 20% «QoQ».

C учетом текущей конъюнктуры рынка ведущие чипмейкеры активно наращивают имеющиеся производственные мощности и продолжают мигрировать на более продвинутые технологические процессы. Уже по итогам текущего календарного периода лидер гонки — Samsung — сумеет заметно нарастить показатели деятельности в денежном выражении за счет активного освоения 1Z-нанометровомого процесса изготовления чипов.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  