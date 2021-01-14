ROG Flow X13 — 13-дюймовый игровой ноутбук-трансформер с графической док-станцией

14 января 2021 г., 12:55

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ASUS Republic of Gamers (ROG) представил ROG Flow X13, первый игровой ноутбук ROG формата «2-в-1», а также ROG XG Mobile — ультрапортативную графическую док-станцию, которая позволяет достичь впечатляющей производительности Flow X13 в играх и расширяет его набор интерфейсов.

«Компания ASUS известна своим стремлением к инновациям, и сегодня мы рады представить новый революционный продукт — ROG Flow X13. Это особая новинка, которая дает начало совершенно новой категории устройств. В мире давно существует спрос на сверхмощные 13-дюймовые ноутбуки, и сегодня мы предлагаем пользователям устройство, сочетающее в себе высочайшую производительность в играх с портативностью, о которой раньше можно было только мечтать», — говорит Бенджамин Йе (Benjamin Yeh), генеральный менеджер ASUS по направлению ПК и игровых систем в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

ROG Flow X13 является ультратонким 13-дюймовым устройством с мощной конфигурацией, в состав которой входит процессор AMD Ryzen (до 8-ядерной модели Ryzen 9 5980HS) и дискретная видеокарта GeForce GTX 1650. Шарнир ноутбука позволяет быстро раскрывать крышку на 360° для удобства просмотра изображения и взаимодействия с сенсорным экраном. В продаже будут доступны конфигурации с двумя вариантами экрана с соотношением сторон 16:10 с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD, а также с обычной кадровой частотой (60 Гц) и разрешением 4K Ultra HD. Оба дисплея поддерживают технологию адаптивной синхронизации Adaptive-Sync, которая синхронизирует частоту обновления панели с частотой вывода кадров графическим процессором. Оба варианта дисплеев прошли тщательное фабричное калибровки в соответствии с требованиями сертификации PANTONE. Сенсорный экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass, устойчивым к царапинам. Модель ROG Flow X13 совместима с активным стилусом, например ASUS Pen.

При толщине корпуса 15,8 мм масса новинки не превышает 1,3 кг. Ноутбук работает на полную при подключении к электросети с помощью адаптера питания мощностью 100 Вт с интерфейсом USB Type-C, а встроенная батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео.

Волнообразная текстура на поверхности корпуса не только привлекательно выглядит, но и имеет практические преимущества: благодаря ей на поверхности не остаются отпечатки, и устройство удобнее держать при переноске. Встроенный сканер отпечатков пальцев позволяет ROG Flow X13, подобно смартфону, мгновенно выходить из режима сна.

Для расширения производительности к Flow X13 можно подключить внешнюю графическую станцию ​​(eGPU) с видеокартой нового поколения. ROG XG Mobile значительно компактнее других внешних видеокарт, доступных на рынке. При габаритах 155×208×29 мм она весит 1 кг. В ней используется графический процессор GeForce RTX 3080 с возможностью прямого подключения к процессору через выделенную шину PCIe 3.0×8, пропускная способность которой выше, чем в Thunderbolt 4. Этот интерфейс выделяет пропускную способность 63 Гбит/с исключительно на нужды видеокарты, таким образом такое решение имеет значительно более высокоскоростную шину, чем альтернативные внешние видеокарты. Отдельное соединение на 10 Гбит/с предназначено для порта USB 3.2 Gen 2. Обе шины используют один кабель длиной 41 см.

Встроенный блок питания мощностью 280 Вт может обеспечивать электропитание как для XG Mobile, так и для Flow X13, избавляя пользователей от необходимости носить с собой дополнительный блок питания.

USB-соединение предназначено для обеспечения работы четырехпортового USB-концентратора XG Mobile стандарта USB 3.2 Gen 1 (Type-A), устройства чтения SD-карт и порта Gigabit Ethernet. Монитор подключается непосредственно к док-станции с помощью интерфейса DisplayPort 1.4 или HDMI 2.0a.

Входящий в состав ROG Flow X13 процессор AMD Ryzen 9 5980HS (8 ядер, 16 потоков) построен на базе новой микроархитектуры Zen 3 с кэш-памятью до 20 МБ. Маркировка HS указывает на то, что процессор имеет стандартное энергопотребление (TDP) 35 Вт, оптимальное для столь тонкого корпуса. При этом он способен работать в режиме повышенной производительности, который соответствует TDP в 54 Вт, когда это позволяет рабочая температура и мощность питания. Специальная версия ноутбука Flow X13 Supernova Edition будет доступна с процессором Ryzen 9 5980HS с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц (при задействовании одного ядра).

В ROG Flow X13 может быть установлено до 32 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает комфортную работу в многозадачной среде. Установленная в новинке оперативная память LPDDR4X-4266 потребляет на 50% меньше энергии и выделяет меньше тепла, чем обычная память DDR4. Благодаря меньшему размеру микросхем LPDDR4X и упрощенному разведению дорожек ОЗУ занимает на материнской плате на 46% меньше площади, чем DDR4, что оставляет больше места для оптимального установления мощных компонентов: центрального и графического процессоров.

Объем твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe вмещает до 1 ТБ.

Встроенная акустическая система ноутбука умеет создавать эффект 5.1.2-канального звучания на базе технологии Dolby Atmos. Технология Smart Amp позволяет пользователю насладиться качественным звучанием даже на максимальной громкости, при этом динамики будут защищены от перегрузки.

Чтобы улучшить качество голосовой связи, в ноутбуке используется технология двустороннего интеллектуального шумоподавления, которая удаляет нежелательные звуки как из входного, так и из исходного звукового потока. Ее можно применять к любому устройству, а также настраивать для каждого приложения отдельно, например пользователи могут отключить шумоподавление в игре, оставив его только для видеоконференций. Геймеры смогут улучшить качество коммуникаций с товарищами по команде, а разработчики мультимедийного контента — записывать звук без посторонних шумов в любой ситуации. Технология двустороннего интеллектуального шумоподавления работает на базе процессора.

Для комфортной работы и игры в мобильных условиях ROG Flow X13 наделен эргономичной клавиатурой, занимает всю ширину корпуса. При открытии крышки шарнир ErgoLift поднимает заднюю часть корпуса, наклоняя клавиатуру под наиболее удобным для ввода текста углом.

Клавиши имеют вогнутую поверхность и обладают оптимизированным ходом в 1,7 мм. Клавиатура способна корректно регистрировать любое число одновременных нажатий клавиш, а стильное белая подсветка позволяет работать в условиях слабой освещенности.

Модель ROG Flow X13 обеспечивает широкие возможности подключения, предлагая порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой режимов Power Delivery для вывода изображения на внешний дисплей (спецификация DisplayPort 1.4). Еще один дисплей можно подключить к ноутбуку через выход HDMI 2.0b. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-A удобно использовать для подключения игровой мыши или геймпада, а 3,5-миллиметровый разъем — для наушников или гарнитуры. Этот набор интерфейсов расширяет док-станция XG Mobile.

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