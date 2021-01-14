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В 2021 г. расходы на носимые гаджеты превысят 81,5 млрд долл.

14 января 2021 г., 13:35
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В 2021 г. расходы на носимые гаджеты превысят 81,5 млрд долл.

Как сообщает Gartner, общемировые расходы конечных пользователей на носимые гаджеты в 2021 г. увеличатся на 18,1% «YoY», превысив 81,5 млрд долл.

Активный переход на удаленную работу и дистанционное обучение, а также повышенный интерес к способным отслеживать отдельные параметры здоровья гаджетам существенно подстегнули развитие рынка. В наиболее выгодном положении, в этой связи, оказались умные часы и надеваемые на уши устройства.

Так, в 2020 г. сегмент носимых на ушах гаджетов увеличился в денежном выражении на 124%, до 32,7 млрд долл. Высокую динамику обеспечили удаленные работники, использующие беспроводные наушники для видеозвонков, а также пользователи, применяющие наушники в связке со смартфонами. По итогам нынешнего года ожидается рост сегмента до 39,2 млрд долл.

Направление умных часов выросло на 17,6% в 2020 г. и сохранит уверенный рост в текущем году. Произойдет это благодаря стабильному приходу новых пользователей, привлеченных новыми сравнительно мощными процессорами, а также новыми батареями с ускоренной зарядкой и высокой емкостью.

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