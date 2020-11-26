3D-принтер iFactory One поддерживает ИИ для исправления ошибок

26 ноября 2020 г., 16:25

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Немецкий стартап iFactory3 вывел на Kickstarter свой проект — 3D-принтер iFactory One, который за несколько дней собрал заявленную сумму более $100 тыс.

Отличительными особенностями этого домашнего 3D-принтер являются печатать в автоматическом режиме с возможностью дистанционного управления из любой точки мира, а также реализация удаленной техподдержки и встроенный самообучающийся искусственный интеллект, отвечающий за предотвращение ошибок.

«Долгое время 3D-принтеры, предназначенные для личного пользования, считались чем-то вроде дорогих игрушек: их применение было ограниченным, управление — сложным, а качество оставляло желать лучшего. Мы сделали все возможное, чтобы расширить область использования 3D-принтеров в домашних условиях и упростить работу с ними. Многое из того, что мы покупаем в магазине, заказываем с другого континента и неделями ждем доставки, можно напечатать прямо у себя дома буквально «за один клик»», — утверждает CEO iFactory3D Артур Штеффен.

Аппарат, созданный немецким изобретателем Мартином Хубером, может работать без присутствия человека, по заданной программе и подходит для мелкосерийного производства. Более того, благодаря необычной конструкции в форме пирамиды, 3D-принтер может печатать под любым углом и даже на неровной поверхности.

За точность и безошибочность работы 3D-принтера отвечают удаленная техподдержка и искусственный интеллект. «По статистике, большинство проблем с 3D-принтерами возникает из-за их неправильной сборки, калибровки и первичной настройки. В нашем случае за вас все это может сделать служба техподдержки — удаленно, через облачный сервис», — отмечают в компании.

Встроенная в iFactory One система PrinterGUARD с функцией Error Detection уже на старте способна распознать на ранней стадии 5 наиболее распространенных ошибок 3D-печати, и сообщить владельцу об этом в мессенджере. Благодаря самообучению искусственного интеллекта, число распознаваемых ошибок, по оценкам компании, может вырасти до 20.

Обновления 3D-принтер будет получать через интернет, без участия пользователя. «Таким образом, аппарат будет не устаревать, а становится все лучше», — заявляет Артур Штеффен.

По его словам, новые функции, которых ранее не было ни в одном 3D-принтере, позволят сделать этот аппарат таким же обычным в любом доме, как микроволновка. Тем более, что стоимость новинки — менее $1000.

При том, что заявленная сумма на Kickstarter уже собрана, кампания продолжается. Стартап планирует направить вырученные деньги на развитие технологии.

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