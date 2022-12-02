Ритейл недоотримав третину виторгу внаслідок ракетних атак рф

2 декабря 2022 г., 11:25

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В останній тиждень листопада, коли представники української роздрібної торгівлі та електронної комерції очікували на високу купівельну активність під час розпродажу «Чорної п’ятниці», масштабна ракетна атака рф вразила енергосистему України. Через це мільйони українців залишилися без електроенергії та зв’язку, а компанії – без можливості працювати.

Через це тиждень акції «Чорна п’ятниця 2022» для національного маркетплейса «АЛЛО», наприклад, видався чи не найскладнішим за весь час роботи компанії. Цьогоріч до звичайних задач щодо стабільної роботи сайту та оптимізації логістики додалася нова – забезпечити автономну роботу магазинів під час відключення електроенергії.

«‎За нашою оцінкою, українські e-commerce та ритейл недоотримали приблизно 25-30% виторгу через атаки росії та вимушені блекаути. Це було спричинено недоотриманням онлайн-трафіку (до 30% по ринку) та офлайн-трафіку (до 20%). Такого удару по українському бізнесу не було навіть під час локдауну», – зазначив Дмитро Деревицький, голова ради директорів групи компаній «АЛЛО».

Середній чек в мережі «АЛЛО» та на маркетплейсі allo.ua поступово зростав впродовж тижня та сягнув максимуму у неділю, 27 листопада – 4909 грн. Середньотижнева вартість кошика збільшилася лише на 6% порівняно з минулим роком та становила 3761 грн.

У п’ятницю, 25 листопада, кількість чеків зросла найбільше – на 109% порівняно з попереднім тижнем. В цілому за тиждень розпродажу кількість чеків була на 41% більшою за попередній тиждень листопада, але все одно це було на 15% менше, ніж минулого року.

Якщо раніше під час «Чорної п’ятниці» клієнти купували здебільшого дорогі товари, на які діє велика знижка в гривнях, то цьогоріч українці віддали перевагу найнеобхіднішим у воєнний час товарам. Найбільше зростання в «АЛЛО» показали павербанки: їх продажі зросли у 36 разів порівняно з минулим роком. Вони також стали й найбільш популярним товаром в «АЛЛО» в «Чорну п’ятницю».

Крім того, зростання вчетверо за тиждень продемонстрували телевізори, удвічі та більше зросли планшети, ноутбуки, генератори, зарядні станції. Клієнти купували також смартфони, навушники, аксесуари, носимі гаджети, дрібну побутову техніку.

Онлайн-трафік на allo.ua почав зростати вже з 20 листопада порівняно з попереднім тижнем. У понеділок-вівторок він зріс на 60-70%, а з середи впав до рівня попереднього тижня. Піковим днем на allo.ua стала саме п’ятниця. В цілому, якби не атаки росії на енергоінфраструктуру та не вимушений блекаут, онлайн-трафік мав би бути на 30% вищим.

Офлайн-трафік в магазинах «АЛЛО» найбільше зріс порівняно зі звичайним днем листопада у середу – у 2,5 раза, а наступного дня стрімко впав. У п’ятницю, 25 листопада, кількість відвідувачів збільшилася маже вдвічі в порівнянні зі звичайною п’ятницею листопада. Але піковим днем тижня стала субота. Порівняно з 2021 роком офлайн-трафік в «АЛЛО» за цьогорічний тиждень був меншим на 15%.

Цьогоріч активна аудиторія складалась на 65% з чоловіків та 35% з жінок. При цьому частка жінок-покупців зменшилася порівняно з минулим роком (42% у 2021), що пояснюється вимушеною евакуацією частини. Найактивніші покупці в «АЛЛО» – молодь: 31-40 років (36%) та 21-30 років (31%). Клієнти, які робили покупки, знаходяться в усіх куточках України, проте найбільш активними виявилися покупці у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Одеській областях.

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