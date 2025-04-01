Рішення з автоматизації на основі контроля присутності скорочують споживання енергії на 22%

1 апреля 2025 г., 15:35

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Schneider Electricоголосила результати дослідження, яке показало, що застосування систем контролю присутності в конференц-залах дозволяє досягти в середньому 22% економії експлуатаційного енергоспоживання та скорочення викидів вуглецю.

Зазначається, що завдяки контролю присутності у приміщенні, конференц-зали перебували у стані спокою — зниженою температурою, мінімізованим використанням систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря (HVAC), освітлення та електропристроїв — протягом 76% робочого часу, що суттєво зменшило споживання енергії.

Порівнюючи дні з високою та низькою присутністю протягом чотиритижневого періоду, дослідження виявило, що в дні з меншою наповненістю приміщень операційні енергоспоживання та викиди вуглецю у конференц-залах знижувалися в середньому на 22% завдяки застосуванню контролю присутності для управління системами фанкойлів, освітлення та електропристроїв.

Оціночний термін окупності інвестицій у встановлення передових датчиків контроля присутності становить два роки. Це досить консервативна оцінка, оскільки аналіз враховував лише економію енергії на рівні кімнат. При врахуванні економії енергії від інших компонентів HVAC, таких як повітрообробні установки, термін окупності міг би бути ще коротшим.

Незважаючи на застосування систем контролю, рівні CO₂, відносної вологості (RH) та летких органічних сполук (VOCs) залишалися в межах рекомендованих галузевих норм, що сприяє добробуту працівників.

Дослідження проводилося у січні та лютому 2024 року в офісі за адресою 150 Holborn у Лондоні — дев’ятиповерховій будівлі площею 18 500 м² (200 000 квадратних футів), спроєктованій з урахуванням принципів сталого розвитку та комфорту мешканців. Завдяки сучасній системі управління будівлею (BMS) EcoStruxure Building Advisor, датчикам, підключеним до Інтернету речей (IoT) EcoStruxure Connected Room Solutions, та інтегрованій системі бронювання кімнат від Planon’s Integrated Workplace Management System, ця будівля стала ідеальним полігоном для оцінки впливу заходів з енергозбереження (ECMs) у реальних умовах.

Дослідження аналізувало, як виявлення реальної присутності в режимі реального часу може оптимізувати кондиціонування приміщень, скорочуючи невиправдане споживання енергії, зберігаючи при цьому якість повітря та комфорт для працівників.

Команда дослідників зосередилася саме на конференц-залах, оскільки ці приміщення є поширеними у всіх офісах, що забезпечує широку застосовність результатів для комерційних будівель.

«Це дослідження є переконливим доказом того, як прості й розумні налаштування приміщень можуть суттєво вплинути на енергоефективність і скорочення викидів вуглецю, не жертвуючи при цьому комфортом, чи якістю повітря, — зазначив Жан-Марк Зола, президент підрозділу будівельних сегментів у компанії Schneider Electric. - Ці заощадження не є гіпотетичними — вони базуються на реальних даних з повністю функціонуючої офісної будівлі».

Попри те, що 150 Holborn є прикладом передової розумної будівлі, результати дослідження широко застосовні як для нових, так і для вже існуючих офісних приміщень, де подібні заощадження можуть бути досягнуті в будь-якій будівлі, оснащеній сучасною BMS та системами виявлення присутності на основі датчиків. Оскільки бізнес стикається зі зростаючим тиском щодо зниження вуглецевого сліду та операційних витрат, рішення на кшталт контролю присутності пропонують доступну та високоефективну стратегію для комерційних будівель.

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